За чотири місяці "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 30 млрд грн податків

За перші 4 місяці поточного року "Нафтогаз" сплатилв до держбюджету понад 30 мільярдів гривень. Це - 15% усіх податкових надходжень державного бюджету України за 2023 рік.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Попри війну "Нафтогаз" залишається одним з найбільших платників податків в Україні. Тільки у квітні ми акумулювали 6,2 млрд грн податків, що становить майже 13% від усіх податкових надходжень державного бюджету країни", – повідомив Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Станом на 1 травня 2023 року Група Нафтогаз сплатила майже 33 млрд грн до зведеного бюджету України (державного та місцевих бюджетів).

Загалом, з початку 2023 року, протягом січня-квітня податкові надходження до зведеного бюджету становлять 337,9 млрд грн. З цієї суми до державного бюджету було скеровано 200,6 млрд грн, а до місцевих бюджетів – 137,3 млрд гривень.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вчора повідомив, що доходи зведеного бюджету України в першому кварталі 2023 року зросли на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас видатки збільшилися в 1,8 раза.