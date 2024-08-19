За первое полугодие резиденты Дія.City уплатили 8,7 млрд гривен налогов

Число компаний, присоединившихся к специальному правовому режиму для IT-индустрии Дія.City продолжает расти, вследствие чего увеличиваются и уплаченные ими налоги. По состоянию на 1 августа 2024 г. в этом режиме зарегистрировано 1355 компаний, из которых 1250 являются действующими резидентами.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Для сравнения, в начале года этот показатель составлял 807 зарегистрированных компаний, 769 из которых были активными.

За первое полугодие 2024 года резиденты "Дія.City" уплатили в государственный бюджет 8,7 миллиарда гривен налогов.

Наибольшие суммы оплаты

Наибольшие суммы уплаты приходятся на следующие налоги:

Налог на добавленную стоимость (НДС) – 3,56 миллиарда гривен (40,9% от общей суммы).

– 3,56 миллиарда гривен (40,9% от общей суммы). Налог и сбор на доходы физических лиц – 3,2 миллиарда гривен (36,8%).

– 3,2 миллиарда гривен (36,8%). Налог на прибыль – 1,9 миллиарда гривен (21,8%).

Особой популярностью среди резидентов пользуются специальные условия налогообложения, предполагающие уплату налога на выведенный капитал по ставке 9% вместо налога на прибыль (18%).

За этот период такие условия избрали 555 компаний, что составляет 44% общего количества резидентов. Эти компании уплатили в бюджет 49,7 миллионов гривен.

Увеличение количества резидентов Действие и значительный объем налоговых поступлений свидетельствуют об эффективности этого правового режима, который становится все более привлекательным для украинских IT-компаний.

Добавим, на прошлой неделе глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что резиденты Действие.City уплатили 8,4 миллиарда гривен налогов за полгода, что почти столько же, как за весь прошлый год.

"Только за первую половину этого года они уплатили 8,4 миллиарда гривен налогов, а за весь прошлый год — 8,5 миллиарда гривен. Уплата налогов — это основа нашей экономической стабильности. Государство получает поступление, а бизнес — выгодные условия для развития и возможность выходить из тени. Этот баланс мы сохранили в налоговой системе Дія.City", — отметил Федоров.

City United и АСС также призывают правительство отказаться от повышения налогов

Союз Diia.City United также выступил против повышения налогов по обороту компаний и доходов физических лиц, предусмотренному проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения.

Действие. City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Также против законопроекта №11416 Также выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины также отказывалось от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) для обеспечения дополнительного финансирования сектора безопасности и обороны на 500 млрд грн. Вместо этого в ведомстве планировали ввести военный сбор на товары, не являющиеся предметами первой необходимости.