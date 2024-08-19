За перше півріччя резиденти Дія.City сплатили 8,7 млрд гривень податків

Кількість компаній, що приєдналися до спеціального правового режиму для IT-індустрії Дія.City, продовжує зростати, внаслідок чого збільшуються і сплачені ними податки. Станом на 1 серпня 2024 року в цьому режимі зареєстровано 1355 компаній, з яких 1250 є діючими резидентами.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Для порівняння, на початку року цей показник складав 807 зареєстрованих компаній, з яких 769 були активними.

За перше півріччя 2024 року резиденти Дія.City сплатили до державного бюджету 8,7 мільярда гривень податків.

Найбільші суми сплати

Найбільші суми сплати припадають на такі податки:

Податок на додану вартість (ПДВ) – 3,56 мільярда гривень (40,9% від загальної суми).

– 3,56 мільярда гривень (40,9% від загальної суми). Податок та збір на доходи фізичних осіб – 3,2 мільярда гривень (36,8%).

– 3,2 мільярда гривень (36,8%). Податок на прибуток – 1,9 мільярда гривень (21,8%).

Особливою популярністю серед резидентів користуються спеціальні умови оподаткування, які передбачають сплату податку на виведений капітал за ставкою 9% замість податку на прибуток (18%).

За цей період такі умови обрали 555 компаній, що становить 44% від загальної кількості резидентів. Ці компанії сплатили до бюджету 49,7 мільйона гривень.

Збільшення кількості резидентів Дія.City та значний обсяг податкових надходжень свідчать про ефективність цього правового режиму, який стає все більш привабливим для українських IT-компаній.

Додамо, минулого тижня очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що резиденти Дія.City сплатили 8,4 мільярда гривень податків за пів року, що майже стільки ж, як за весь минулий рік.

"Тільки за першу половину цього року вони сплатили 8,4 мільярда гривень податків, а за весь минулий рік — 8,5 мільярда гривень. Сплата податків — це основа нашої економічної стабільності. Держава отримує надходження, а бізнес — вигідні умови для розвитку та можливість виходити з тіні. Цей баланс ми зберегли в податковій системі Дія.City", - зазначив Федоров.

Дія.City United та АСС також закликають уряд відмовитися від підвищення податків

Спілка Diia.City United також витупила проти підвищення податків з обороту компаній та доходів фізичних осіб, яке передбачено проектом Закону №11416 про особливості оподаткування у період воєнного стану.

Дія.City United попереджає, що ці зміни можуть спричинити збільшення тіньової економіки, підвищити податкове навантаження на добросовісних платників і негативно вплинути на бізнес-клімат та інвестиції в Україні.

Також проти законопроекту №11416 також виступила Американська торговельна палата в Україні (ACC). На їхню думку, цей законопроект збільшить податкове навантаження на платників податків і сприятиме розвитку тіньової економіки, що зазначено у пресрелізі АСС.

Додамо, раніше Міністерство фінансів України також відмовлялося від підвищення податку на додану вартість (ПДВ) для забезпечення додаткового фінансування сектору безпеки і оборони на 500 млрд грн. Замість цього у відомстві планували запровадити військовий збір на товари, які не є предметами першої необхідності.