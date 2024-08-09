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За семь месяцев 2024 года товарооборот Украины составил 61,7 млрд долларов

За семь месяцев 2024 года товарооборот Украины составил 61,7 млрд долларов
Фото:depositphotos

Импорт товаров в Украину составил 39,1 миллиарда долларов, а экспорт — 22,6 миллиарда долларов. Из облагаемого налогом импорта поступало 32,9 миллиарда долларов, что составляет 84% от общего объема импорта. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Налоговая нагрузка на один килограмм облагаемого налогом импорта составила 0,5 доллара, что на 8% больше, чем в январе-июле 2023 года.

Основными поставщиками товаров в Украину были Китай (7,7 миллиарда долларов), Польша (4 миллиарда долларов) и Германия (3,1 миллиарда долларов). Украинский экспорт больше всего направлялся в Польшу (2,4 миллиарда долларов), Испанию (1,8 миллиарда долларов) и Китай (1,8 миллиарда долларов).

Фото 2 — За семь месяцев 2024 года товарооборот Украины составил 61,7 млрд долларов

Среди ввозимых товаров наибольшую долю составили машины, оборудование и транспорт на сумму 13,4 миллиарда долларов, продукция химической промышленности на 6,9 миллиарда долларов и топливно-энергетические товары на 5,1 миллиарда долларов.

Таможенные платежи по этим товарам составляют 30% от общих поступлений для машин, оборудования и транспорта, 16% для продукции химической промышленности и 26% для топливно-энергетических товаров.

Тройка наиболее экспортируемых из Украины товаров

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

• продовольственные товары – 14,1 миллиардов долларов;
• металлы и изделия из них – 2,5 миллиардов долларов; • минеральные продукты – 2 миллиарда долларов.

При этом в течение семи месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспортных товаров, на которые наложена вывозная пошлина, в бюджет было уплачено 168,1 миллиона гривен.

Напомним, что за первые   пять месяцев 2024 года объем импорта в Украину составил 27,5 миллиарда долларов, а экспорта – 16,8 миллиарда долларов. За этот период также 86% импорта, или 23,7 миллиарда долларов, были обложены налогом.

Основными странами-поставщиками импорта опять же были Китай (5,3 миллиарда долларов), Польша (2,9 миллиарда долларов) и Германия (2,2 миллиарда долларов). Экспорт в Польшу составил 1,7 миллиарда долларов, в Китай – 1,4 миллиарда долларов, в Испанию – 1,4 миллиарда долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Екатерина Краснодомская