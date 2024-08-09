За сім місяців 2024 року товарообіг України склав 61,7 мільярда доларів

Імпорт товарів до України становив 39,1 мільярда доларів, а експорт — 22,6 мільярда доларів. З оподаткованого імпорту надходило 32,9 мільярда доларів, що складає 84% від загального обсягу імпорту. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Податкове навантаження на один кілограм оподаткованого імпорту склало 0,5 долара, що на 8% більше, ніж у січні-липні 2023 року.

Основними постачальниками товарів до України були Китай (7,7 мільярда доларів), Польща (4 мільярда доларів) та Німеччина (3,1 мільярда доларів). Український експорт найбільше спрямовувався до Польщі (2,4 мільярда доларів), Іспанії (1,8 мільярда доларів) та Китаю (1,8 мільярда доларів).

Серед ввезених товарів найбільшу частку становили машини, устаткування та транспорт, на суму 13,4 мільярда доларів, продукція хімічної промисловості на 6,9 мільярда доларів і паливно-енергетичні товари на 5,1 мільярда доларів.

Митні платежі з цих товарів складають 30% від загальних надходжень для машин, устаткування та транспорту, 16% для продукції хімічної промисловості і 26% для паливно-енергетичних товарів.

Трійка найбільш експортованих з України товарів

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

• продовольчі товари — 14,1 мільярдів доларів;

• метали та вироби з них — 2,5 мільярдів доларів;• мінеральні продукти — 2 мільярдів доларів.

При цьому, протягом семи місяців 2024 року при митному оформленні експортних товарів, на які накладено вивізне мито, до бюджету було сплачено 168,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, що за перші п'ять місяців 2024 року обсяг імпорту в Україну становив 27,5 мільярда доларів, а експорту – 16,8 мільярда доларів. За цей період також 86% імпорту, або 23,7 мільярда доларів, було оподатковано.

Основними країнами-постачальниками імпорту, знову ж таки, були Китай (5,3 мільярда доларів), Польща (2,9 мільярда доларів) та Німеччина (2,2 мільярда доларів). Експорт до Польщі становив 1,7 мільярда доларів, до Китаю – 1,4 мільярда доларів, до Іспанії – 1,4 мільярда доларів.

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