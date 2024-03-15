ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Экономика
Дата публикации

Завод "Интерпайп Сталь" стал первым, кто получил онлайн-разрешение на операции по управлению отходами

Завод "Интерпайп Сталь" стал первым, кто получил онлайн-разрешение на операции по управлению отходами
Фото: "Интерпайп Сталь"

Завод "Интерпайп Сталь" первым из украинских металлургических заводов получил онлайн-разрешение на операции с отходами, говорится на странице предприятия Facebook.

"Инновационный электросталеплавильный комплекс Interpipe Steel в рамках онлайн-тренинга Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины одним из первых в Украине получил разрешение на проведение операций по обработке отходов", - заявили в компании.

Это разрешение является необходимым условием перехода на новую систему управления отходами в рамках национальной реформы, которая является очередным шагом Украины к членству в Европейском союзе.

Сообщается, что непосредственно во время тренинга "Интерпайп Сталь" прошла весь путь оформления разрешения на новой онлайн-платформе "ЭкоСистема", разработанной Минсреды.

"Завод на собственном примере показал, что оформить разрешение на проведение операций по обработке отходами теперь можно удобно и быстро в цифровом формате", - отметили в пресс-службе.

"Компания "Интерпайп" продолжает демонстрировать лидерство в сфере декарбонизации и интеграции с экологическими евронормами в металлургической отрасли. Несмотря на то, что украинское правительство дало время бизнесу адаптироваться к новым условиям работы в рамках реформы управления отходами, "Интерпайп Сталь" принял решение собрать необходимые документы и получить такое онлайн-разрешение.Таким образом, мы подтвердили, что завод отвечает установленным требованиям, имеет необходимую материально-техническую базу и квалифицированный персонал, и его деятельность не наносит вред людям и окружающей среде", - сообщил директор по экологии и промышленной безопасности "Интерпайп" Владислав Варнавский.

Более подробно о реформе управления отходами рассказал министр экологии Украины Руслан Стрелец в интервью для Delo.ua. В ходе разговора он напомнил, что в 2023 году Минприроды запустило важный цифровой продукт - информационную систему управления отходами и ряд онлайн сервисов, позволяющих бизнесу быстро и удобно получать разрешительные документы для управления отходами.

Автор:
Ольга Колесниченко