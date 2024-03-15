Завод "Интерпайп Сталь" стал первым, кто получил онлайн-разрешение на операции по управлению отходами

Завод "Интерпайп Сталь" первым из украинских металлургических заводов получил онлайн-разрешение на операции с отходами, говорится на странице предприятия Facebook.

"Инновационный электросталеплавильный комплекс Interpipe Steel в рамках онлайн-тренинга Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины одним из первых в Украине получил разрешение на проведение операций по обработке отходов", - заявили в компании.

Это разрешение является необходимым условием перехода на новую систему управления отходами в рамках национальной реформы, которая является очередным шагом Украины к членству в Европейском союзе.

Сообщается, что непосредственно во время тренинга "Интерпайп Сталь" прошла весь путь оформления разрешения на новой онлайн-платформе "ЭкоСистема", разработанной Минсреды.

"Завод на собственном примере показал, что оформить разрешение на проведение операций по обработке отходами теперь можно удобно и быстро в цифровом формате", - отметили в пресс-службе.

"Компания "Интерпайп" продолжает демонстрировать лидерство в сфере декарбонизации и интеграции с экологическими евронормами в металлургической отрасли. Несмотря на то, что украинское правительство дало время бизнесу адаптироваться к новым условиям работы в рамках реформы управления отходами, "Интерпайп Сталь" принял решение собрать необходимые документы и получить такое онлайн-разрешение.Таким образом, мы подтвердили, что завод отвечает установленным требованиям, имеет необходимую материально-техническую базу и квалифицированный персонал, и его деятельность не наносит вред людям и окружающей среде", - сообщил директор по экологии и промышленной безопасности "Интерпайп" Владислав Варнавский.

Более подробно о реформе управления отходами рассказал министр экологии Украины Руслан Стрелец в интервью для Delo.ua. В ходе разговора он напомнил, что в 2023 году Минприроды запустило важный цифровой продукт - информационную систему управления отходами и ряд онлайн сервисов, позволяющих бизнесу быстро и удобно получать разрешительные документы для управления отходами.