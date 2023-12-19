Украина внедряет разрешительную систему для операции по обработке отходов

Украина внедряет разрешительную систему для операций по обработке отходов, чтобы обеспечить контроль и безопасность в этом секторе. Теперь только предприятия, которые получат соответствующие разрешения, смогут осуществлять захоронение или переработку отходов.

Об этом идет речь на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, получение разрешений предприятиями подтвердит их соответствие установленным стандартам, наличие необходимой материально-технической базы и квалифицированного персонала, а также гарантирует, что их действия не будут причинять вред людям и окружающей среде.

Для дальнейшей реформы управления отходами Кабинет министров Украины одобрил Порядок выдачи разрешений для предприятий в этом секторе. Эта инициатива является важным шагом, поскольку в течение 25 лет в Украине отсутствовал соответствующий регулятивный механизм. Применение разрешительной системы станет ключевым фактором для выполнения евроинтеграционных требований и усовершенствования системы управления отходами.

Новый порядок имплементирует положения европейских директив об отходах, захоронении отходов и промышленных выбросах. Чтобы упростить получение разрешения, Министерство защиты окружающей среды разработало онлайн-сервис на платформе ЭкоСистемы.

Отмечается, что правительство дало предприятиям время адаптироваться к новым условиям работы, внеся изменения в постановление, позволяющее получать документы на осуществление операций по обработке отходов по декларативному принципу. В частности, до 9 января 2024 года предприятия могут подавать декларации онлайн, а после этого имеют 5 месяцев на получение разрешения, собрав все необходимые документы.

Напомним, Кабинет Министров утвердил порядок администрирования информационной системы управления отходами.

Система будет вестись в виде электронной базы данных с целью обеспечения надлежащего учета, отчетности, обобщения и анализа информации в сфере управления отходами, предоставления электронных публичных услуг, ведения и размещения реестров и обеспечения информационного взаимодействия между субъектами в сфере управления отходами.