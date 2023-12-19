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Україна впроваджує дозвільний механізм для підприємств у сфері операцій з оброблення відходів
Україна впроваджує дозвільну систему для операцій з оброблення відходів, щоб забезпечити контроль та безпеку в цьому секторі. Відтепер лише підприємства, які отримають відповідні дозволи, зможуть здійснювати захоронення чи переробку відходів.
Про це йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Згідно з повідомленням, отримання дозволів підприємствами підтвердить їх відповідність встановленим стандартам, наявність необхідної матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, а також гарантує, що їхні дії не завдаватимуть шкоди людям та навколишньому середовищу.
Для подальшої реформи управління відходами, Кабінет міністрів України схвалив Порядок видачі дозволів для підприємств у цьому секторі. Ця ініціатива є важливим кроком, оскільки протягом 25 років в Україні відсутній був відповідний регулятивний механізм. Застосування дозвільної системи стане ключовим фактором для виконання євроінтеграційних вимог та вдосконалення системи управління відходами.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Новий порядок імплементує положення європейських директив про відходи, захоронення відходів та промислові викиди. Щоб спростити процедуру отримання дозволу, Міністерство захисту довкілля розробило онлайн-сервіс на платформі ЕкоСистеми.
Зазначається, що уряд дав підприємствам час на адаптацію до нових умов роботи, внісши зміни до постанови, що дозволяє отримувати документи на здійснення операцій з оброблення відходів за декларативним принципом. Зокрема, до 9 січня 2024 року суб’єкти господарювання можуть подавати декларації онлайн, а після цього мають 5 місяців на отримання дозволу, зібравши всі необхідні документи.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок адміністрування інформаційної системи управління відходами.
Система буде вестися у вигляді електронної бази даних задля забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів та забезпечення інформаційної взаємодії між субʼєктами у сфері управління відходами.