Україна впроваджує дозвільний механізм для підприємств у сфері операцій з оброблення відходів

Україна впроваджує дозвільну систему для операцій з оброблення відходів, щоб забезпечити контроль та безпеку в цьому секторі. Відтепер лише підприємства, які отримають відповідні дозволи, зможуть здійснювати захоронення чи переробку відходів.

Про це йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, отримання дозволів підприємствами підтвердить їх відповідність встановленим стандартам, наявність необхідної матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, а також гарантує, що їхні дії не завдаватимуть шкоди людям та навколишньому середовищу.

Для подальшої реформи управління відходами, Кабінет міністрів України схвалив Порядок видачі дозволів для підприємств у цьому секторі. Ця ініціатива є важливим кроком, оскільки протягом 25 років в Україні відсутній був відповідний регулятивний механізм. Застосування дозвільної системи стане ключовим фактором для виконання євроінтеграційних вимог та вдосконалення системи управління відходами.

Новий порядок імплементує положення європейських директив про відходи, захоронення відходів та промислові викиди. Щоб спростити процедуру отримання дозволу, Міністерство захисту довкілля розробило онлайн-сервіс на платформі ЕкоСистеми.

Зазначається, що уряд дав підприємствам час на адаптацію до нових умов роботи, внісши зміни до постанови, що дозволяє отримувати документи на здійснення операцій з оброблення відходів за декларативним принципом. Зокрема, до 9 січня 2024 року суб’єкти господарювання можуть подавати декларації онлайн, а після цього мають 5 місяців на отримання дозволу, зібравши всі необхідні документи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок адміністрування інформаційної системи управління відходами.

Система буде вестися у вигляді електронної бази даних задля забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів та забезпечення інформаційної взаємодії між субʼєктами у сфері управління відходами.