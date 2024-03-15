Завод "Інтерпайп Сталь" став першим, хто отримав онлайн-дозвіл на операції з управління відходами

Завод "Інтерпайп Сталь" першим із українських металургійних заводів отримав онлайн-дозвіл на операції з відходами, йдеться на сторінці підприємства у Facebook.

"Інноваційний електросталеплавильний комплекс Interpipe Steel в рамках онлайн-тренінгу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України одним з перших в Україні отримав дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів", - заявили у компанії.

Цей дозвіл є необхідною умовою для переходу на нову систему управління відходами в рамках національної реформи, яка є черговим кроком України до членства в Європейському союзі

Повідомляється, що безпосередньо під час тренінгу "Інтерпайп Сталь" пройшла весь шлях оформлення дозволу на новій онлайн-платформі "ЕкоСистема", яка була розроблена Міндовкілля.

"Завод на власному прикладі показав, що оформити дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходами тепер можна зручно та швидко у цифровому форматі", - зазначили у пресслужбі.

"Компанія "Інтерпайп" продовжує демонструвати лідерство у сфері декарбонізації та інтеграції із екологічними євронормами у металургійній галузі. Не зважаючи на те, що український уряд дав час бізнесу адаптуватися до нових умов роботи в рамках реформи управління відходами, "Інтерпайп Сталь" прийняла рішення зібрати необхідні документи та отримати такий онлайн-дозвіл. Таким чином, ми підтвердили, що завод відповідає встановленим вимогам, має необхідну матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал, і його діяльність не завдає шкоди людям та довкіллю", - повідомив директор з екології та промислової безпеки "Інтерпайп" Владислав Варнавський.

Більш детально про реформу управління відходами розповів міністр екології України Руслан Стрілець у інтерв'ю для Delo.ua. Під час розмови він нагадав, що у 2023 році Мінприроди запустило важливий цифровий продукт - інформаційну систему управління відходами та низку онлайн сервісів, що дозволяють бізнесу швидко та зручно отримувати дозвільні документи для управління відходами.