Зеленский провел разговор с главой инвестиционной компании BlackRock

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель и генеральный директор крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк обсудили возможность привлечения государственных и частных инвестиций в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Владимир Зеленский и Ларри Финк провели встречу в режиме видеоконференции, во время которой говорилось, как департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам (Financial Markets Advisory) может давать безвозмездные советы украинскому правительству относительно создания Фонда восстановления для поддержки украинской экономики.

В частности, это могут быть консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов Фонда. Фонд будет иметь целью создание возможностей для участия в восстановлении и оживлении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов, обеспечивая им честную и справедливую прибыль.

"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна важная наша задача - одержать победу в экономике. Быть привлекательной страной для инвесторов", - отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина заинтересована в привлечении мирового капитала, благодаря которому будут созданы новые рабочие места и экономика будет расти.

"Для меня особое значение имеет инвестиционная привлекательность нашего государства. Для меня важно, чтобы такая структура была успешной для всех привлеченных сторон. Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский обратился к представителям международного бизнеса с призывом планировать свои инвестиции в Украине уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с бывшим исполнительным директором и председателем правления компании Google, эксисполнительным председателем и советником по технологиям компании Alphabet Эриком Шмидтом.