Возвращение украинцев, экономическая свобода, верховенство права: Каким будет украинское экономическое чудо

Фрэнсис Фукуяма, Оливер Гарт, Рита МакГрат, Павел Шеремета, Валерий Пекар и еще пять мировых и украинских мыслителей выступили на OneMinuteConference-2022 от MEREZHA, при поддержке ЕБРР и правительства США. У каждого спикера была всего одна минута, чтобы ответить на вопрос "Как Украине стать новым экономическим чудом?".

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Итак, как именно Украина станет новым экономическим чудом? Приводим главные цитаты спикеров OneMinuteConference.

Павел Шеремета, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, почетный консультант GLOBSEC:

"Для того чтобы стать новым экономическим чудом Украине нужно 4 вещи. Первое – нужно выстоять в этой войне, освободить украинские территории. Второе – нужно больше украинцев. Надо вернуть тех украинцев, которые выехали за границу, предложив им большую экономическую свободу, новые рабочие места: нужно повышать рождаемость, нужно привлекать больше мигрантов, третье – нужно больше капитала, больше инвестиций, а для этого нужно больше сбережений.

Для более высоких сбережений Украине нужна пенсионная реформа, медицинская реформа, образовательная реформа. И опять же больше экономической свободы для того, чтобы украинцы больше инвестировали денег в свой бизнес.

Наконец-то и самое важное – Украине нужно предпринимательство и инновации. Потому что это 85% экономического роста. Это то, как мы побеждаем в этой войне. И это то, как мы станем новым экономическим чудом.

Фрэнсис Фукуяма, политический экономист и публицист, профессор Стэнфордского университета:

"На мой взгляд, самой большой слабостью украинской системы к российскому вторжению было господство небольшой горсти олигархов. В перестройке Украины очень важно преодолеть это влияние, например, серьезно взявшись за антиолигархический закон и его принятие украинским парламентом. И в частности, заставить олигархов отказаться от владения медиаканалами.

Важно, чтобы у Украины была независимая система СМИ, которая не контролируется исключительно отдельными богатыми людьми.

Чтобы в Украине была свободная политическая и интеллектуальная конкуренция. А это произойдет только при реструктуризации экономики и уменьшении влияния олигархов".

Андрей Длигач, председатель Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления, доктор экономических наук:

"Украинское экономическое чудо – это украинцы. Да, конечно, в 23-м, 24-м году мы сможем завершить либеральные реформы, завершить приватизацию, внедрить либеральную налоговую систему, которая уничтожила экономическую базу коррупции. Закончим дерегуляцию, создадим компактное сервисное государство. Но главное украинское экономическое чудо – это инновационный рост, диджитализация традиционных секторов, интеграция в мировые цепочки.

И все же самое главное – это развитие человеческого капитала. Именно это стало бы основой экономического роста.

То, что Украина стала самым привлекательным местом в мире для ведения бизнеса, инвестирования, создания продуктовых стартапов, раскрытия талантов, обучения. В конце концов украинцы вернулись, приехали таланты, предприниматели и инвесторы со всего мира. Украинское экономическое чудо свершилось".

Валерий Пекарь, предприниматель, публицист, преподаватель бизнес-школ, вице-президент Украинского союза предпринимателей и промышленников:

"Как Украине стать новым экономическим чудом. 5 предпосылок. Первый – зонтик безопасности от мощных стран, который позволит направить основные силы на развитие. Второй – желание критической массы граждан не жить по-старому, жить по-новому. Сколько? Возможно, 30 - 40% Третье - верховенство права Полная перезагрузка судебной системы Без этого ничего не сработает Четвертое экономическая свобода Сегодня Украина 130-я в мире по рейтингу экономической свободы Должны быть хотя бы в первой двадцатке И наконец - п' яте – огромные инвестиции. Внутренние и внешние, частные и публичные. Пятая предпосылка будет, если будут первые четыре».

Рита МакГрат, профессор менеджмента в Columbia Business School, № 1 в рейтинге Thinkers50 среди бизнес стратегов, эксперт в области инноваций и стратегий роста:

"У вас есть уникальная возможность продумать как бы вы хотели, чтобы ваше общество, ваши физические структуры и ваши отношения друг с другом развивались во время прохождения через этот кризис.

Что я могу посоветовать, так это не пытаться думать обо всем этом сразу. Попытайтесь подумать об этом с точки зрения большого видения, но работать над этим видением последовательными шагами.

Где каждый шаг на этом пути вы проверяете свои предположения и подтверждаете их, используя эксперименты, чтобы дешево и быстро увидеть новое будущее, которое, я надеюсь, будет очень светлым для всех нас».

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", эксперт по стратегии и антикризисному управлению: "Надо победить. Нам нужно освободить нашу территорию и создать условия для возврата украинского капитала и привлечения международного капитала. Второе, что нам нужно сделать – это создать новый общественный договор и новую Конституцию, которая дает нам новые правила существования совместно в Украине.Третье - нам нужно создать новую стратегию Украины.Это общая цель украинцев.Зачем мы вместе, куда мы идем и как мы будем достигать этой цели.Четвертая цель - это изменение системы управления государством. Это замена всего государственного аппарата для достижения нашей общей цели. И нам также нужно ответить на то, какое место Украина занимает в Европе и мире".

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ, реформатор банковского сектора: "Чтобы стать экономическим тигром, нам нужно научиться бороться с демографическими вызовами. Просто потому, что влияние демографии на успех страны огромно. Чем больше в стране трудоспособных людей, чем больше продуктивное население, тем больше больше населения образовано, тем более богата страна.Желаемый ежегодный прирост рабочей силы в стране не должен быть менее 2%.И правительству нужно поставить себе такой KPI.Когда население сокращается, невозможно сформулировать долгосрочный рост.Рост населения – это функция от трех переменных: рождаемость, продолжительность жизни и миграция Поэтому правительству заранее нужно инвестировать в образование, здравоохранение, пенсионные системы и мультикультурализм Альтернатива – развитие робототехники и им также нужно заниматься. проблема в том, что за квалифицированную рабочую силу конкурирует весь мир. ты лучше, чем в других странах. После нашей победы в войне, Украина станет Next Big Thing в Европе. В стране будет много денег на реконструкцию, восстановление и модернизацию. И потому в нашу страну будет приток трудовых мигрантов. Правительству нужно будет сделать все возможное, чтобы максимально их использовать и ассимилировать. Но мы с этим точно справимся.

Оливер Гарт, Нобелевский лауреат по экономике, профессор в Гарвардском университете: "Правительства играют ключевую роль, но граждане также могут предпринимать важные действия. В современном мире Украина борется против России. Правительства ввели санкции против России, но многие частные компании действовали тоже. решение выхода из России и я это поддерживаю, но интересен вопрос, эти санкции ради прибыли или они введены по этическим соображениям, если по этическим, то чья этика стоит за этим решением? верю не только в политическую демократию, но и во власть акционеров.Акционеры, как и владельцы компании, должны принимать финальное решение, или жертвовать доходами ради добра.Я думаю, мир был бы лучше, если бы компании больше прислушались к своим акционерам. и не произойти, я поддерживаю решение компаний уйти из России, и надеюсь, это поможет завершить войну".

Людо Ван дер Хейден, профессор и декан INSEAD — ведущей мировой школы бизнеса:

"Моя идея в том, чтобы украинское правительство вместе с международным сообществом создало ряд фондов, можно назвать их Суверенными фондами. Каждый посвящен возрождению отдельных секторов Украины. Какое-то должно быть направлено на аграрный сектор, другое - на энергетический сектор, добывающую отрасль, инфраструктуру. А также услуги, в том числе образовательные, в чем преимущество?

Вам нужно разумно инвестировать деньги. И убедиться, что они правильно распределены.

И это то, за что отвечает каждый фонд. Вы будете иметь разные компетенции в каждом фонде. У вас будет распределенное управление и, конечно, оно будет связано с международным сообществом. И успех будет в том, что вы предоставите выбор для международных партнеров. Это именно то, что происходит в военной поддержке, когда разные страны оказывают поддержку разного уровня и разных типов. И я думаю, что выбор увеличит общее количество денег, которые будут поступать в Украину. А также обеспечит эффективное использование средств.

СПРАВКА

MEREZHA ( https://www.merezha.ua ) – это платформа экспертных решений, которая имеет целью помочь предпринимателям расти за счет обеспечения их доступа к релевантным знаниям и посторонней экспертизе. На платформе предприниматели могут бесплатно получить часовую помощь независимых проверенных консультантов, пройти бизнес диагностику или воспользоваться другими сервисами для решения своих неотложных вопросов. Платформа создана при поддержке ЕБРР, ЕС и США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.

ЕБРР и правительство США могут не разделять мнения спикеров и не должны восприниматься как официальная позиция организаций.

*MEREZHA OneMinuteConference и MEREZHA.Метеориты реализованы при поддержке ЕБРР и финансировании США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР (доноры Фонда: Италия, Корея, Люксембург, Норвегия, Швейцария, Швеция, Япония и ТайваньБизнес — Фонд Технического Сотрудничества ЕБРР) .

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