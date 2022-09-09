Повернення українців, економічна свобода, верховенство права: Яким буде українське економічне диво

Френсіс Фукуяма, Олівер Гарт, Ріта МакГрат, Павло Шеремета, Валерій Пекар і ще 5 світових та українських мислителів виступили на OneMinuteConference-2022 від MEREZHA, за підтримки ЄБРР та уряду США. Кожен спікер мав лише одну хвилину, щоб відповісти на питання "Як Україні стати новим економічним дивом?".

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Отже, як саме Україна стане новим економічним дивом? Наводимо головні цитати спікерів OneMinuteConference.

Павло Шеремета, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, почесний консультант GLOBSEC:

"Для того, щоб стати новим економічним дивом Україні потрібно 4 речі. Перше – потрібно вистояти в цій війні, визволити українські території. Друге – потрібно більше українців. Треба повернути тих українців, які виїхали за кордон, запропонувавши їм більшу економічну свободу, нові робочі місця. Потрібно підвищувати народжуваність, потрібно залучати більше мігрантів. Третє – потрібно більше капіталу, більше інвестицій. А для цього потрібно більше заощаджень.

Для вищих заощаджень Україні потрібна пенсійна реформа, медична реформа, освітня реформа. І знову ж таки – більше економічної свободи для того, щоб українці більше інвестували грошей у свій бізнес.

Нарешті і найважливіше – Україні потрібно підприємництво і інновації. Тому що це 85% економічного зростання. Це те, як ми перемагаємо у цій війні. І це те, як ми станемо новим економічним дивом".

Френсіс Фукуяма, політичний економіст та публіцист, професор Стенфордського університету:

"На мій погляд, найбільшою слабкістю української системи до російського вторгнення було панування невеликої жменьки олігархів. У перебудові України дуже важливо подолати цей вплив, наприклад, серйозно взявшись за антиолігархічний закон і його прийняття українським парламентом. І зокрема змусити олігархів відмовитися від володіння медіаканалами.

Важливо, щоб Україна мала незалежну систему ЗМІ, яка не контролюється виключно окремими багатими людьми.

Щоб в Україні була вільна політична та інтелектуальна конкуренція. А це станеться лише за умови реструктуризації економіки та зменшення впливу олігархів".

Андрій Длігач, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення, доктор економічних наук:

"Українське економічне диво – це українці. Так, звичайно, у 23-му, 24-му році ми спромоглися завершити ліберальні реформи, завершити приватизацію, впровадити ліберальну податкову систему, яка знищила економічну базу корупції. Завершили дерегуляцію, створили компактну сервісну державу. Але головне українське економічне диво – це інноваційне зростання. Це діджиталізація традиційних секторів, це інтеграція в світові ланцюги.

І все ж таки, найголовніше – це розвиток людського капіталу. Саме це стало б базою економічного зростання.

Те, що Україна стала найпривабливішим місцем в світі для ведення бізнесу, для інвестування, для створення продуктових стартапів, для розкриття талантів, для навчання. Зрештою, українці повернулись, приїхали таланти, підприємці і інвестори з усього світу. Українське економічне диво відбулося".

Валерій Пекар, підприємець, публіцист, викладач бізнес-шкіл, віцепрезидент Українського союзу підприємців та промисловців:

"Як Україні стати новим економічним дивом. 5 передумов. Перша – парасолька безпеки від потужних країн, яка дозволить спрямувати основні сили на розвиток. Друге – бажання критичної маси громадян не жити більше по-старому, жити по-новому. Скільки? Можливо, 30 - 40%. Третє – верховенство права. Повне перезавантаження судової системи. Без цього нічого не спрацює. Четверте – економічна свобода. Сьогодні Україна 130-та в світі за рейтингом економічної свободи. Мусимо бути хоча би у першій двадцятці. І нарешті – п'яте – величезні інвестиції. Внутрішні і зовнішні, приватні і публічні. П'ята передумова буде, якщо будуть перші чотири".

Ріта МакГрат, професорка менеджменту в Columbia Business School, № 1 у рейтингу Thinkers50 серед бізнес стратегів, експертка у галузі інновацій та стратегій зростання:

"Ви маєте унікальну можливість продумати як би ви хотіли, щоб ваше суспільство, ваші фізичні структури та ваші стосунки один з одним розвивалися під час проходження через цю кризу.

Що я можу порадити, так це не намагатися думати про все це відразу. Спробуйте подумати про це з точки зору великого бачення, але працювати над цим баченням послідовними кроками.

Де кожним кроком на цьому шляху ви перевіряєте свої припущення та підтверджуєте їх, використовуючи експерименти, щоб дешево та швидко побачити нове майбутнє, яке, я сподіваюся, буде дуже світлим для всіх нас".

Анатолій Амелін, співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", експерт зі стратегії та антикризового управління: "Треба перемогти. Нам треба звільнити нашу територію та створити умови для повернення українського капіталу та залучення міжнародного капіталу. Друге, що нам треба зробити – це утворити новий суспільний договір та нову Конституцію, що дає нам нові правила існування спільно в Україні. Третє – нам треба створити нову стратегію України. Це спільна мета українців. Навіщо ми разом, куди ми ідемо і як ми будемо досягати цієї мети. Четверта мета – це зміна системи керування державою. Це заміна всього державного апарату задля досягнення нашої спільної мети. І нам також треба відповісти на те, яке місце Україна займає в Європі та у світі".

Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ, реформатор банківського сектору: "Щоб стати економічним тигром, нам треба навчитися боротися з демографічними викликами. Просто тому, що вплив демографії на успіх країни величезний. Чим більше в країні працездатних людей, чим більше продуктивне населення, тим більше населення освічене, тим багатша країна. Бажаний щорічний приріст робочої сили в країні не повинен бути меншим за 2%. І уряду треба поставити собі такий KPI. Коли населення скорочується, неможливо сформулювати довгострокове зростання. Зростання населення – це функція від трьох змінних: народжуваність, тривалість життя і міграція. Тому уряду заздалегідь треба інвестувати в освіту, охорону здоров'я, пенсійні системи і мультикультуралізм. Альтернатива – розвиток робототехніки і ним також треба займатися. Нам треба повернути тих, хто поїхав з країни до та під час війни. І проблема в тому, що за кваліфіковану робочу силу конкурує увесь світ. Так що наші політики повинні бути кращими, ніж в інших країнах. Після нашої перемоги у війні Україна стане Next Big Thing в Європі. В країні буде багато грошей на реконструкцію, відновлення та модернізацію. І тому в нашу країну буде приплив трудових мігрантів. Уряду треба буде зробити все можливе, щоб максимально їх використати та асимілювати. Але ми з цим точно впораємось".

Олівер Гарт, Нобелівський лауреат з економіки, професор в Гарвардському університеті: "Уряди відіграють ключову роль, але громадяни також можуть робити важливі дії. У сучасному світі Україна бореться проти росії. Уряди запровадили санкції проти росії, але багато приватних компаній діяли теж. Вони прийняли рішення виходу з росії і я це підтримую. Та цікавим є питання, чи ці санкції задля прибутку, чи вони введені з етичних міркувань. Якщо з етичних, то чия етика стоїть за цим рішенням? СЕО компаній, ради директорів чи власників компаній? Я дуже вірю не лише в політичну демократію, але і у владу акціонерів. Акціонери, як і власники компанії, повинні приймати фінальне рішення, чи жертвувати прибутками заради добра. Я думаю, світ був би кращим, якби компанії більше прислухалися до своїх акціонерів. Хоча цього могло й не статися, я підтримую рішення компаній піти з росії, і сподіваюся, це допоможе завершити війну".

Людо Ван дер Хейден, професор та декан INSEAD — провідної світової школи бізнесу:

"Моя ідея в тому, щоб український уряд разом із міжнародною спільнотою створив низку фондів, можна назвати їх Суверенними фондами. Кожен присвячений відродженню окремих секторів України. Якийсь має бути направлено на аграрний сектор, інший – на енергетичний сектор, видобувну галузь, інфраструктуру. А також послуги, зокрема освітні. У чому перевага?

Вам потрібно розумно інвестувати кошти. І переконатись, що вони розподілені правильно.

І це те, за що відповідатиме кожен фонд. Ви матимете різні компетенції в кожному фонді. Ви матимете розподілене управління і, звичайно, воно буде пов'язане з міжнародним співтовариством. І успіх буде в тому, що ви надасте вибір для міжнародних партнерів. Це саме те, що відбувається у військовій підтримці, коли різні країни надають підтримку різного рівня та різних типів. І я думаю, що вибір збільшить загальну кількість грошей, які надходитимуть в Україну. А також забезпечить ефективне використання коштів".

ДОВІДКА

MEREZHA (https://www.merezha.ua) – це платформа експертних рішень, що має на меті допомогти підприємцям зростати за рахунок забезпечення їх доступом до релевантних знань та сторонньої експертизи. На платформі підприємці мають змогу безкоштовно отримати годинну допомогу незалежних перевірених консультантів, пройти бізнес діагностику або скористатися іншими сервісами для вирішення своїх нагальних питань. Платформа створена за підтримки ЄБРР, ЄС та США в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР.

ЄБРР та уряд США можуть не розділяти думки спікерів та не повинні сприйматися як офіційна позиція організацій.

*MEREZHA OneMinuteConference та MEREZHA.Метеорити реалізовані за підтримки ЄБРР та фінансування США в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР (донори Фонду: Італія, Корея, Люксембург, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Японія, та ТайваньБізнес — Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР, та США).

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