Профтехобразование в 2024 году: повара, слесари и водители стали самыми популярными специальностями

Завершение вступительной кампании в профессионально-технические учебные заведения показало, что наиболее востребованными среди абитуриентов и на рынке труда оказались профессии повара, автослесаря, электрогазосварщика, кондитера, водителя и тракториста.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В то же время профессии повара, водителя и слесаря есть в числе самых популярных в вакансиях на сайтах поиска работы.

Всего в этом году на профессиональное образование решили подать заявления более 94 тысяч учеников, а в общей сложности обучение начали 219 тысяч студентов. Выполнение регионального заказа в 2024 году достигло 92%, что на 4% выше показателя 2023 года. Это демонстрирует положительную тенденцию адаптации профтехов к потребностям местного бизнеса.

Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что рабочие профессии являются основой для восстановления экономики Украины и молодежь должна осознавать свою важную роль в этом процессе.

"Нам нужно объяснить, что профессиональное образование — это сознательный выбор, ведь мотивация выбирать эти специальности должна идти не только от запроса рынка труда, но и от понимания учащимися того, что они могут полноценно реализоваться и построить успешную карьеру, выбрав профтех", – отметил министр.

Регионы-лидеры по количеству заявлений

В этом году больше всего заявлений по региональному заказу получили:

Днепропетровская область — 5423 ученика

Львовская область — 4829 учеников

г. Киев — 4526 учеников

По государственному заказу больше заявлений подали:

Харьковская область — 809 учеников

Одесская область — 435 учеников

Хмельницкая область — 426 учеников

Заместитель министра по цифровому развитию Дмитрий Завгородний отметил, что профтехи все больше ориентируются на потребности локального бизнеса и работодателей. Студенты выбирают профессии с высоким спросом, а учебные заведения совершенствуют свою материально-техническую базу — в частности, в этом году планируется открыть еще 100 новых мастерских.

Отмечается, что для удобства выбора профтеха Минобразования запустило сайт "Профтех онлайн". За 4 месяца вступительной кампании сайт собрал 72 тысяч просмотров, с наиболее активной аудиторией из Львовской области, Киева и Полтавщины.

Добавим, с начала года более 10 тысяч украинцев получили ваучер на бесплатное обучение за счет государства, чтобы повысить свой профессиональный уровень или получить новую специальность. Среди популярных специальностей и профессий, по которым получали ваучеры, оказались медсестринство (выдано 2589 ваучеров); дошкольное образование (665); медицина (315); психология (281); повар (1147); водитель (655); тракторист (423); кондитер (294).