Профтех освіта в 2024 році: кухарі, слюсарі та водії стали найпопулярнішими спеціальностями

Завершення вступної кампанії до професійно-технічних закладів освіти показало, що найбільш затребуваними серед абітурієнтів і на ринку праці виявилися професії кухаря, автослюсаря, електрогазозварника, кондитера, водія та тракториста.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Водночас, професії кухаря, водія та слюсаря є в числі найпопулярніших у вакансіях на сайтах пошуку роботи.

Загалом цього року на професійну освіту вирішили подати заяви понад 94 тисячі учнів, а загалом навчання розпочали 219 тисяч студентів. Виконання регіонального замовлення у 2024 році досягло 92%, що на 4% вище від показника 2023 року. Це демонструє позитивну тенденцію в адаптації профтехів до потреб місцевого бізнесу.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підкреслив, що робітничі професії є основою для відбудови економіки України, і молодь має усвідомлювати свою важливу роль у цьому процесі.

"Нам потрібно пояснити, що професійна освіта — це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех", — зазначив міністр.

Регіони-лідери за кількістю заяв

Цього року найбільше заяв за регіональним замовленням отримали:

Дніпропетровська область — 5423 учні

Львівська область — 4829 учнів

м. Київ — 4526 учнів

За державним замовленням найбільше заяв подали:

Харківська область — 809 учнів

Одеська область — 435 учнів

Хмельницька область — 426 учнів

Заступник міністра з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній відзначив, що профтехи все більше орієнтуються на потреби локального бізнесу та роботодавців. Студенти обирають професії з високим попитом, а заклади освіти вдосконалюють свою матеріально-технічну базу — зокрема, цього року планується відкрити ще 100 нових майстерень.

Зазначається, що для зручності вибору профтеху Міносвіти запустило сайт "Профтех онлайн". За 4 місяці вступної кампанії сайт зібрав 72 тисячі переглядів, з найбільш активною аудиторією зі Львівської області, Києва та Полтавщини.

Додамо, з початку року понад 10 тисяч українців отримали ваучер на безкоштовне навчання за рахунок держави, щоб підвищити свій професійний рівень чи здобути нову спеціальність. Серед популярних спеціальностей і професій, за якими отримували ваучери, виявилися медсестринство (видано 2589 ваучерів); дошкільна освіта (665); медицина (315); психологія (281); кухар (1147); водій (655); тракторист (423); кондитер (294).