"Самое важное – безопасные условия для тестирования". В Минобразования назвали основные вызовы вступительной кампании-2023

Основными вызовами вступительной кампании в 2023 году является создание безопасных условий для тестирования, предоставление возможности как можно большему количеству поступающих за границей принять в нем участие, а также непосредственное поступление и дальнейшее обучение.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в комментарии агентству "Укринформ".

"Как и в прошлом году, самое важное – создать безопасные условия для тестирования. Вторая задача – предоставить возможность как можно большему количеству абитуриентов за рубежом также принять в нем участие", - отметил он.

По его словам, украинский центр оценивания качества уже ведет активную работу над тем, чтобы расширить географию временных экзаменационных центров. Речь идет о 53 городах в 32 странах.

Также среди вызовов министр назвал непосредственное вступление и дальнейшее обучение, ведь важными аспектами, которые нужно учитывать уже сейчас, прежде всего являются вопросы миграции, реинтеграции оккупированных территорий и восстановления.

"То есть главное для нас – это человек и сохранение человеческого потенциала. Мы должны сделать все, чтобы не потерять связь с нашими гражданами, которые находятся за границей и на временно оккупированных территориях, и помочь им остаться в украинской системе ценностей", – добавил он.

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что 16 тысяч человек планируют сдать Национальный мультипредметный тест за границей.

В этом году НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. Третий предмет абитуриент может выбрать из перечня доступных: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.