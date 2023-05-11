"Найважливіше – безпечні умови для тестування". У Міносвіти назвали основні виклики вступної кампанії-2023

Основними викликами вступної кампанії у 2023 році є створення безпечних умов для тестування, надання можливості якомога більшій кількості вступників за кордоном взяти у ньому участь, а також безпосередній вступ і подальше навчання.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у коментарі агентству "Укрінформ".

"Як і минулого року, найважливіше – створити безпечні умови для тестування. Друга задача – надати можливість якомога більшій кількості вступників за кордоном також взяти у ньому участь", - зазначив він.

За його словами, український центр оцінювання якості вже веде активну роботу для того, щоб розширити географію тимчасових екзаменаційних центрів. Йдеться про 53 міста в 32 країнах.

Також серед викликів міністр назвав безпосередній вступ і подальше навчання, адже важливими аспектами, які потрібно враховувати вже зараз, є насамперед питання міграції, реінтеграції окупованих територій та відновлення.

"Тобто головне для нас – це людина і збереження людського потенціалу. Ми маємо зробити все, аби не втратити зв’язок з нашими громадянами, які перебувають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, та допомогти їм залишитися в українській системі цінностей", – додав він.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що 16 тисяч осіб планують скласти Національний мультипредметний тест за кордоном.

Цього року НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Третій предмет абітурієнт може обрати із переліку доступних: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.