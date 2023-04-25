Мультипредметний тест за кордоном складатимуть 16 тисяч осіб

16 тисяч осіб планують скласти Національний мультипредметний тест за кордоном. Такі дані озвучив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Тимчасові екзаменаційні пункти для проведення НМТ функціонуватимуть в 49 містах 31 країни.

Міністр зауважив, що активність цьогоріч не менша, ніж в попередні роки.

“У нас зараз активно триває реєстрація на Національний мультипредметний тест. За два тижні ми маємо 160 тисяч уже сформованих персональних кабінетів, 16 тисяч людей виявило бажання скласти НМТ з-за кордону. Маємо організовані тимчасові екзаменаційні пункти в Німеччині, Польщі, взагалі 49 міст у 31 країні маємо насьогодні”.

Зазначимо, що з 3 квітня по 3 травня 2023 року триватиме реєстрація учасників національного мультипредметного тесту.

Цього року НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Третій предмет абітурієнт може обрати із переліку доступних: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Перша і основна сесії НМТ триватимуть з 5 до 23 червня. Додаткова сесія - з 11 до 24 липня і проводитиметься для тих, хто пропустив першу або ж отримав відмову. Для вступу чи переведення на бюджетну форму навчання абітурієнт має набрати не менше ніж 130 балів.

Нагадаємо, згідно результатів дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни, у 2022/2023 навчальному році 30% учнів не мали постійного доступу до навчання, на півдні України ця цифра сягала 40%.

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