Розпочалася реєстрація на НМТ-2023: що важливо знати абітурієнтам

З 3 квітня по 3 травня 2023 року триватиме реєстрація учасників національного мультипредметного тесту, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Цього року НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Третій предмет абітурієнт може обрати із переліку доступних: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Випускник може пройти демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів. В МОН вважають, що ця інформація допоможе у виборі третього предмета. Окремо міністерство оприлюднило перелік місць, де можна скласти НМТ за кордоном.

"Після надсилання на оброблення рекомендуємо переглядати інформацію в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат буде запис про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити", — зауважили у відомстві.

Щоб краще ознайомитися з процесом реєстрації, учні випускних класів можуть переглянути відеоінструкцію, у якій вступники дізнаються про те, на що варто зважати під час реєстрації, аби через 7 днів мати змогу сформувати у персональному кабінеті сертифікат учасника НМТ 2023 року.

Детальна інформація щодо реєстрації на НМТ УЦОЯО зібрав у рубриці "Процедура реєстрації".

Інфографіка: УЦОЯО

Перша і основна сесії НМТ триватимуть з 5 до 23 червня. Додаткова сесія триватиме з 11 до 24 липня і проводитиметься для тих, хто пропустив першу або ж отримав відмову. Для вступу чи переведення на бюджетну форму навчання абітурієнт має набрати не менше ніж 130 балів.



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