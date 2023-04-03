Началась регистрация на НМТ-2023: что важно знать абитуриентам

С 3 апреля по 3 мая 2023 года пройдет регистрация участников национального мультипредметного теста, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В этом году НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. Третий предмет абитуриент может выбрать из перечня доступных: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Выпускник может пройти демонстрационные варианты тестов по всем предметам. В МОН считают, что эта информация поможет в выборе третьего предмета. Отдельно министерство обнародовало список мест, где можно сдать НМТ за границей.

"После отправки на обработку рекомендуем просматривать информацию в персональном кабинете. Если вместо сообщения об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат будет запись о необходимости исправить недостатки, нужно как можно быстрее это сделать", - отметили в ведомстве.

Чтобы лучше ознакомиться с процессом регистрации, ученики выпускных классов могут просмотреть видеоинструкцию, в которой поступающие узнают о том, что следует учитывать во время регистрации, чтобы через 7 дней иметь возможность сформировать в персональном кабинете сертификат участника НМТ 2023 года.

Подробная информация о регистрации на НМТ УЦОКО собрал в рубрике "Процедура регистрации" .

Инфографика: УЦОКО

Первая и основная сессии НМТ будут проходить с 5 по 23 июня. Дополнительная сессия пройдет с 11 по 24 июля и будет проводиться для тех, кто пропустил первую или получил отказ. Для поступления или перевода на бюджетную форму обучения абитуриент должен набрать не менее 130 баллов.



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