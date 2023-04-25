Мультипредметный тест за границей будут сдавать 16 тысяч человек

16 тысяч человек планируют сдать Национальный мультипредметный тест за границей. Такие данные озвучил министр образования и науки Украины Оксен Лесной в эфире телемарафона "Єдині новини".

Временные экзаменационные пункты по проведению НМТ будут функционировать в 49 городах 31 страны.

Министр отметил, что активность в этом году не меньше, чем в предыдущие годы.

“У нас сейчас активно идет регистрация на Национальный мультипредметный тест. За две недели мы имеем 160 тысяч уже сформировавшихся персональных кабинетов, 16 тысяч человек изъявили желание составить НМТ из-за границы. Есть организованные временные экзаменационные пункты в Германии, Польше, вообще 49 городов в 31 стране имеем сегодня”.

Отметим, что с 3 апреля по 3 мая 2023 продлится регистрация участников национального мультипредметного теста.

В этом году НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. Третий предмет абитуриент может выбрать из перечня доступных: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Первая и основная сессии НМТ продлятся с 5 по 23 июня. Дополнительная сессия - с 11 по 24 июля и будет проводиться для тех, кто пропустил первую или получил отказ. Для поступления или перевода на бюджетную форму обучения абитуриент должен набрать не менее 130 баллов.

Напомним, согласно результатам исследования качества организации образовательного процесса в условиях войны, в 2022/2023 учебном году 30% учащихся не имели постоянного доступа к обучению, на юге Украины эта цифра достигала 40%.

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