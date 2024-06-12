В КНУСА подвели итоги самой масштабной книжной инициативы для детей и молодежи Украины

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На базе Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) состоялась очередная передача европейских книг в рамках инициативы «Украинской молодежи – европейскую книгу». Эта акция является частью крупнейшего книжного проекта с начала полномасштабной войны «Украинским детям – украинскую книгу».

Мероприятие открыли в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, председатель Союза ректоров высшего образования Украины Петр Куликов и проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Киевского государственного университета строительства и архитектуры Алексей Днепров.

За время реализации проекта «Украинским детям – украинскую книгу» более 1 млн. современных украинских книг оказались в руках у читателей по всему миру. Не менее успешно развивается и обратная инициатива по обеспечению книгами на европейских языках украинской студенческой молодежи.

Сейчас в КНУСА привезли около 5 тыс. экземпляров книг, из них – почти 2 тыс. европейских книг по истории, науке, кулинарии, дизайну, туризму, культуре, экономике, менеджменту, медицине и политике на английском, французском, немецком и других языках.

По проекту «Украинской молодежи – европейскую книгу» уже получено около 10 тыс. экземпляров, которые распределили между университетами Киева, Львова, Тернополя, Черновцов и Кропивницкого.

Главный двигатель благотворительной акции «Украинским детям – украинскую книгу» – Госкомтелерадио, поэтому его глава Олег Наливайко поблагодарил издательства и волонтеров, которые реализуют проект и призвал объединять усилия и не останавливаться.

Председатель Союза ректоров высших учебных заведений Украины Петр Куликов рассказал, что книги, поступившие из Амстердама, предусмотрены для университетов Харькова, в частности, для Национального университета имени В. Н. Каразина.

Также к событию присоединился Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Дании Андрей Яневский. «Чтение, украинская книга – это об образованном и мотивированном будущем, поэтому важно поддерживать этот проект», – сказал он.

Важным событием 2024 года стало издание книги британско-украинской писательницы Анны Шевченко «Вокруг войны через 20 историй» (Around the war in twenty stories) при содействии Госкомтелерадио. Произведение бесплатно напечатали в рамках благотворительной акции «Украинским детям – украинскую книгу» на Харьковской книжной фабрике «Глобус», которая входит в состав АО ГАК Укриздатполиграфия. Из Харькова в Лондон тираж издания доставили украинские волонтеры.

Анна Шевченко присоединилась к событию также по онлайн-связи. Она отметила, что участие в таком проекте дает ей силы держать оборону страны даже вдали от дома. Ведь тираж книги «Вокруг войны через 20 историй» (Around the war in twenty stories) предназначен на гуманитарные благотворительные проекты в Украине.