Акции индийских фармкомпаний обрушились на фоне планов Трампа удешевить лекарства в США

Акции индийских фармацевтических компаний упали на 1,6% в понедельник, 12 мая, после того как президент США Дональд Трамп объявил о планах снизить цены на лекарства в США на 30-80%.

Об этом пишет Reuters.

Индийские фармкомпании в значительной степени зависят от продаж генериков в Северной Америке. Больше всего потеряла Sun Pharma, чьи акции упали на 4,6%. Также снизились котировки Zydus Life и Cipla (на 0,7%), Divi's Laboratories и Lupin (на 2%), а Biocon упала почти на 3%.

"Снижение цен на рецептурные лекарства на 50% и более будет иметь негативное влияние на фармацевтический рынок США, особенно на оригинальные препараты из-за мгновенных последствий. В среднесрочной перспективе это также коснется и дженериков, поскольку уменьшит потенциальный объем рынка для новых разработок", — отметил Шрикант Аколкар, аналитик Nuva Institutional Equities..

Особенно, по его словам, это может сказаться на таких брендах, как Sun Pharma, Biocon и Zydus Life, если новая политика будет внедрена жестко.

По данным правительственной торговой организации Pharmexcil, на США приходится почти треть индийского фармацевтического экспорта, который в прошлом финансовом году вырос на 16% до примерно 9 миллиардов долларов.

Трамп пообещал американцам снизить цены на лекарства

Президент США Дональд Трамп 11 мая пообещал снизить цены на лекарства на 30-80%. Рецептурные препараты будут стоить столько, сколько платят другие страны с высоким уровнем дохода.

По его словам, граждане США платят больше всего в мире за многие рецептурные препараты, часто почти втрое больше, чем население других развитых стран. Трамп сказал, что хочет закрыть этот разрыв, но публично не уточнил, как это сделать, и не дал никаких подробностей о сроках внедрения своего решения.