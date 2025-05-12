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Акції індійських фармкомпаній обвалилися на тлі планів Трампа здешевити ліки у США

ліки
Акції індійських фармкомпаній різко впали / Depositphotos

Акції індійських фармацевтичних компаній впали на 1,6% у понеділок, 12 травня, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про плани знизити ціни на ліки в США на 30-80%. 

Про це пише Reuters.

Індійські фармкомпанії значною мірою залежать від продажів генериків у Північній Америці. Найбільше втратила Sun Pharma, чиї акції впали на 4,6%. Також знизилися котирування Zydus Life і Cipla (на 0,7%), Divi’s Laboratories і Lupin (на 2%), а Biocon впала майже на 3%.

"Зниження цін на рецептурні ліки на 50% і більше матиме негативний вплив на фармацевтичний ринок США, особливо на оригінальні препарати через миттєві наслідки. У середньостроковій перспективі це також торкнеться й генериків, оскільки зменшить потенційний обсяг ринку для нових розробок", - зазначив Шрікант Аколкар, аналітик Nuvama Institutional Equities.

Особливо, за його словами, це може позначитись на таких брендах, як Sun Pharma, Biocon і Zydus Life, якщо нову політику буде впроваджено жорстко.

За даними урядової торговельної організації Pharmexcil, на США припадає майже третина індійського фармацевтичного експорту, який минулого фінансового року зріс на 16% до приблизно 9 мільярдів доларів.

Трамп пообіцяв американцям знизити ціни на ліки

Президент США Дональд Трамп 11 травня пообіцяв знизити ціни на ліки на 30-80%. Рецептурні препарати будуть коштувати стільки, скільки який платять інші країни з високим рівнем доходу.

За його словами, громадяни США платять найбільше у світі за багато рецептурних препаратів, часто майже втричі більше, ніж населення інших розвинених країн. Трамп сказав, що хоче закрити цей розрив, але публічно не уточнив, як це зробити, і не надав ніяких подробиць про терміни впровадження свого рішення.

Автор:
Тетяна Бесараб