Мінус 30-80%: Трамп пообіцяв американцям знизити ціни на ліки

Президент США Дональд Трамп 11 травня пообіцяв знизити ціни на ліки на 30-80%. Рецептурні препарати будуть коштувати стільки, скільки який платять інші країни з високим рівнем доходу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп заявив, що підпише указ у понеділок вранці, щоб запровадити так званий режим найбільшого сприяння чи міжнародне референтне ціноутворення.

За його словами, громадяни США платять найбільше у світі за багато рецептурних препаратів, часто майже втричі більше, ніж населення інших розвинених країн. Трамп сказав, що хоче закрити цей розрив, але публічно не уточнив, як це зробити, і не надав ніяких подробиць про терміни впровадження свого рішення.

"Я введу політику найбільшого сприяння, відповідно до якої Сполучені Штати платитимуть ту саму ціну, що й країна, яка сплачує найнижчу ціну у світі", — написав президент США в Truth Social.

Виробники ліків очікують, що указ застосовуватиметься цілого ряду ліків і деякі не схвалюють таку ініціативу. Зокрема Алекс Шрайвер, представник провідної американської групи з лобіювання інтересів фармацевтичних компаній Pharmaceutical Research and Manufacturers of America заявив: "Встановлення державних цін у будь-якій формі шкідливе для американських пацієнтів".

Це не вперше, коли президент Трамп намагається прив'язати ціни на ліки до того, що платять інші країни. Під час першого терміну Трампа суд заблокував запропоновану міжнародну програму референтного ціноутворення.

За прогнозами його адміністрації, ця пропозиція, висунута п'ять років тому, мала заощадити платникам податків понад 85 мільярдів доларів за сім років, скоротивши щорічні витрати США на ліки більш ніж на 400 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив запровадити мито у розмірі 100 % на продукцію іграшкового гіганта Mattel після того, як компанія заявила, що не планує повертати виробництво до Сполучених Штатів.