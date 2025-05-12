Минус 30-80%: Трамп пообещал американцам снизить цены на лекарства

Президент США Дональд Трамп 11 мая пообещал снизить цены на лекарства на 30-80%. Рецептурные препараты будут стоить столько, сколько платят другие страны с высоким уровнем дохода.

Об этом сообщает агентство R euters.

Трамп заявил, что подпишет указ в понедельник утром, чтобы ввести так называемый режим наибольшего содействия или международное референтное ценообразование.

По его словам, граждане США платят больше всего в мире за многие рецептурные препараты, часто почти втрое больше, чем население других развитых стран. Трамп сказал, что хочет закрыть этот разрыв, но публично не уточнил, как это сделать, и не дал никаких подробностей о сроках внедрения своего решения .

"Я введу политику наибольшего содействия, согласно которой Соединенные Штаты будут платить ту же цену, что и страна, которая платит самую низкую цену в мире", — написал президент США в TruthSocial.

Производители лекарств ожидают, что указ будет применяться целым рядом лекарств и некоторые не одобряют такую инициативу. В частности, Алекс Шрайвер, представитель ведущей американской группы по лоббированию интересов фармацевтических компаний Pharmaceutical. Research and Manufacturers of America заявил: "Установление государственных цен в любой форме вредно для американских пациентов".

Это не в первый раз, когда президент Трамп пытается привязать цены на лекарства к тому, что платят другие страны. В первый срок Трампа суд заблокировал предложенную международную программу референтного ценообразования.

По прогнозам его администрации, это предложение, выдвинутое пять лет назад, должно было сэкономить налогоплательщикам более 85 миллиардов долларов за семь лет, сократив ежегодные расходы США на лекарства более чем на 400 миллиардов долларов.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в размере 100% на продукцию игрушечного гиганта Mattel после того, как компания заявила, что не планирует возвращать производство в Соединенные Штаты.