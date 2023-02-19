Власти Киева отреагировали на "приказ" о переоборудовании школ на военные госпитали

Департамент образования и науки Киевгорадминистрации отрицает подлинность распространенного в интернете документа, который он якобы издал, относительно подготовки к переоборудованию подведомственных учреждений в военно-полевые госпитали.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Накануне годовщины широкомасштабной российской агрессии враг делает провокации, целью которых является посеять панику среди гражданского населения Украины и Киева. Одна из таких провокаций - распространение фейкового якобы "приказа" департамента образования и науки города Киева", - заявили в ведомстве.

Там подчеркивают, что никаких приказов о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю департаментом не издавалось, а никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось.

"Отмечаем: все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности. Доверяйте информации исключительно из официальных источников!" – призывают столичные чиновники.

В тексте же документа, якобы изданного 15 февраля под №17, заявлялось, что в связи с угрозой эскалации российско-белорусской агрессии на Киевском направлении руководителям учреждений, подчиненных департаменту, предписывается предоставить данные о возможностях расквартировать военных, составить списки помещений, пригодных для оборудования госпиталей, а также отправить списки учащихся 17-летнего возраста с их адресами.

Отметим, что на сайте самого департамента публикуется лишь малая часть издаваемых им приказов. В частности, за весь 2022 год доступно только 27 таких документов, хотя номером последнего является №128. За 2023 год опубликовано только два приказа - №№12 и 16 от 30 января. При этом в департаменте ничего не заявили о том, издавался ли уже приказ №17, а если да, то чего касался.