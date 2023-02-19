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Категорія
Освіта
Дата публікації

Влада Києва відреагувала на "наказ" щодо переобладнання шкіл на військові шпиталі

Влада Києва відреагувала на "наказ" щодо переобладнання шкіл на військові шпиталі
Фото: сайт департаменту освіти та науки Київміськадміністрації

Департамент освіти і науки Київміськадміністрації заперечує справжність розповсюдженого в інтернеті документу, який він ніби видав, щодо підготовки до переобладнання підвідомчих установ у військово-польові шпиталі.

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"Напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва. Одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового нібито "наказу" департаменту освіти і науки міста Києва", - заявили у відомстві.

Там підкреслюють, що жодних наказів про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів чи для роботи за іншим профілем департаментом не видавалося, а жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось.

"Наголошуємо: всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки. Довіряйте інформації виключно з офіційних джерел!" - закликають столичні чиновники.

У тексті ж документу, нібито виданого 15 лютого за №17, заявлялося, що у зв'язку з загрозою ескалації російсько-білоруської агресії на Київському напрямку керівникам закладів, підпорядкованих департаменту, наказується надати дані щодо можливостей розквартирувати військових, скласти списки приміщень, придатних для обладнання шпиталів, а також надіслати списки учнів 17-річного віку з їхніми адресами.

Фото 2 — Влада Києва відреагувала на "наказ" щодо переобладнання шкіл на військові шпиталі

Зазначимо, що на сайті самого департаменту публікується лише мала частина наказів, які він видає. Зокрема, за весь 2022 рік доступно лише 27 таких документів, хоча номером останнього є №128. За 2023 рік опубліковано наразі лише два накази - №№12 та 16 від 30 січня. При цьому в департаменті нічого не заявили про те, чи вже видавався наказ за №17, а якщо так, то чого стосувався.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов