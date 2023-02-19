Влада Києва відреагувала на "наказ" щодо переобладнання шкіл на військові шпиталі

Департамент освіти і науки Київміськадміністрації заперечує справжність розповсюдженого в інтернеті документу, який він ніби видав, щодо підготовки до переобладнання підвідомчих установ у військово-польові шпиталі.

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"Напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва. Одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового нібито "наказу" департаменту освіти і науки міста Києва", - заявили у відомстві.

Там підкреслюють, що жодних наказів про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів чи для роботи за іншим профілем департаментом не видавалося, а жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось.

"Наголошуємо: всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки. Довіряйте інформації виключно з офіційних джерел!" - закликають столичні чиновники.

У тексті ж документу, нібито виданого 15 лютого за №17, заявлялося, що у зв'язку з загрозою ескалації російсько-білоруської агресії на Київському напрямку керівникам закладів, підпорядкованих департаменту, наказується надати дані щодо можливостей розквартирувати військових, скласти списки приміщень, придатних для обладнання шпиталів, а також надіслати списки учнів 17-річного віку з їхніми адресами.

Зазначимо, що на сайті самого департаменту публікується лише мала частина наказів, які він видає. Зокрема, за весь 2022 рік доступно лише 27 таких документів, хоча номером останнього є №128. За 2023 рік опубліковано наразі лише два накази - №№12 та 16 від 30 січня. При цьому в департаменті нічого не заявили про те, чи вже видавався наказ за №17, а якщо так, то чого стосувався.