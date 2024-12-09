Банки профинансировали проекты возобновления энергетики на 8,3 млрд грн

Украинские банки за июнь-ноябрь 2024 активно присоединились к финансированию восстановления энергетической инфраструктуры страны. За этот период они получили заявки от бизнеса на общую сумму 68,6 млрд. грн., из которых 8,3 млрд. грн. уже профинансировано.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Согласно опросу 20 банков, за указанный период объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц, с учетом погашенных ссуд, составил 5,2 млрд грн.

Отмечается, что в ноябре было подано 307 заявок на сумму 2,3 млрд. грн., из них одобрено – 197 на сумму 3,8 млрд. грн.

В целом по предоставленным ссудам профинансирована генерация свыше 390 МВт.

Наибольшие инвестиции направлены на:

Газопоршневые когенерационные установки – 185 МВт;

Дизельные и бензиновые генераторы – 102 МВт;

Солнечные электростанции (СЭС) – 102 МВт.

Проекты реализуются в 21 области Украины.

Кроме бизнеса, банки предоставляют финансирование и гражданам. В ноябре украинцы получили кредиты на энергетические нужды на сумму 129 млн. грн., а с июня эта сумма достигла 547 млн. грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели составляет 479 млн. грн.

Напомним, при содействии Национального банка 20 банков, которым принадлежит более 85% чистых активов, подписали в июне 2024 года меморандум о готовности финансировать возобновление энергетики. Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств.

В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для строительства газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретения промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д.

Добавим, в сентябре было предоставлено 220 кредитов на энергетические проекты. общую сумму 1,3 млрд. грн.