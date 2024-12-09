Банки профінансували проєкти відновлення енергетики на 8,3 млрд грн

Українські банки за червень–листопад 2024 року активно долучилися до фінансування відновлення енергетичної інфраструктури країни. За цей період вони отримали заявки від бізнесу на загальну суму 68,6 млрд грн, з яких 8,3 млрд грн вже профінансовано.

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Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Відповідно до опитування 20 банків, за вказаний період обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб, з урахуванням погашених позик, склав 5,2 млрд грн.

Зазначається, що у листопаді було подано 307 заявок на суму 2,3 млрд грн. З них схвалено – 197 на суму 3,8 млрд грн. При цьому, банки вже видали 202 кредити на загальну суму 2,6 млрд грн.

Загалом за наданими позиками профінансована генерація понад 390 МВт.

Найбільші інвестиції спрямовано на:

Газопоршневі когенераційні установки – 185 МВт;

Дизельні та бензинові генератори – 102 МВт;

Сонячні електростанції (СЕС) – 102 МВт.

Проєкти реалізуються в 21 області України.

Окрім бізнесу, банки надають фінансування й громадянам. У листопаді українці отримали кредити на енергетичні потреби на суму 129 млн грн, а з червня ця сума досягла 547 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на ці цілі становить 479 млн грн.

Нагадаємо, за сприяння Національного банку 20 банків, яким належить понад 85% чистих активів, підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики. Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Додамо, у вересні було надано 220 кредитів на енергетичні проєкти на загальну суму 1,3 млрд грн.