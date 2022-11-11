Более 400 объектов критической инфраструктуры поражены за время полномасштабной войны

За время полномасштабного вторжения России поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Сегодняшняя ночь снова показала, что мы до сих пор находимся под постоянной угрозой российских террористических атак. Всего за время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения", - цитирует премьера пресс-служба Кабмина.

По его словам, в большинстве случаев повреждены котельные. Больше всего в Харьковской, Киевской и Донецкой областях. Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

Премьер сообщил, что за последние пять недель оккупанты обстреляли десятки подстанций "Укрэнерго", более 10 объектов генерации. Некоторые несколько раз.

"На возобновление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 млрд грн. На приведение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 млрд грн. Плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжаться. С 10 по 31 октября они коснулись более 9 млн. Это вынужденная мера, которая нужна для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", - добавил он.

Шмигаль также подчеркнул, что нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям. Прежде всего, такая готовность должна быть со стороны местных властей посредством обустройства разветвленной сети пунктов обогрева.

Напомним, энергосистему Украины повредили массированные ракетные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры с середины октября. Чтобы помочь энергетикам наладить работу энергосистемы, в НЭК призывают потребителей бережно использовать э/э и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23: 00.