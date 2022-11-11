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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Понад 400 об’єктів критичної інфраструктури уражено за час повномасштабної війни

Понад 400 об’єктів критичної інфраструктури уражено за час повномасштабної війни

За час повномасштабного вторгнення Росії уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання в Україні.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогоднішня ніч знову показала, що ми досі перебуваємо під постійною загрозою російських терористичних атак. Загалом за час повномасштабної війни уражено більше 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання", - цитує прем’єра пресслужба Кабміна.

За його словами, у більшості випадків пошкоджені котельні. Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

Прем’єр повідомив, що за останні п’ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго", більше 10 об’єктів генерації. Деякі по кілька разів.

"На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн. На приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії за найскромнішими підрахунками слід спрямувати близько 5 млрд грн. Планові відключення споживачів від електроенергії триватимуть. З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушена міра, яка потрібна для того, аби зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень",- додав він.

Шмигаль також наголосив, що потрібно бути готовими до різних сценаріїв і навіть надзвичайних ситуацій. Насамперед така готовність має бути з боку місцевої влади у вигляді облаштування розгалуженої мережі пунктів обігріву.

Нагадаємо, енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.