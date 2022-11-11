Понад 400 об’єктів критичної інфраструктури уражено за час повномасштабної війни

За час повномасштабного вторгнення Росії уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання в Україні.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогоднішня ніч знову показала, що ми досі перебуваємо під постійною загрозою російських терористичних атак. Загалом за час повномасштабної війни уражено більше 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання", - цитує прем’єра пресслужба Кабміна.

За його словами, у більшості випадків пошкоджені котельні. Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

Прем’єр повідомив, що за останні п’ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго", більше 10 об’єктів генерації. Деякі по кілька разів.

"На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн. На приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії за найскромнішими підрахунками слід спрямувати близько 5 млрд грн. Планові відключення споживачів від електроенергії триватимуть. З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушена міра, яка потрібна для того, аби зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень",- додав він.

Шмигаль також наголосив, що потрібно бути готовими до різних сценаріїв і навіть надзвичайних ситуацій. Насамперед така готовність має бути з боку місцевої влади у вигляді облаштування розгалуженої мережі пунктів обігріву.

Нагадаємо, енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.