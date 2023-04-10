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Энергетика
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Цены на горючее на заправках несколько выросли: сколько стоит бензин, ДТ и автогаз

Заправка, автомобиль
Заправка. Фото: andreas160578 / Pixabay

Средние цены на бензин, дизтопливо и автогаз на заправках Украины увеличились. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По состоянию на 10 апреля 2023, средние розничные цены на А-95 составляют 47,03 грн за литр, на дизельное топливо – 47,13 грн за литр, на автогаз – 21,69 грн за литр.

По сравнению с предыдущим торговым днем, цена литра бензина в среднем увеличилась на 7 копеек, ДТ – на 3 копейки, автогаза – на 1 копейку.

Фото 2 — Цены на горючее на заправках несколько выросли: сколько стоит бензин, ДТ и автогаз
Цены на топливо на украинских АЗС по состоянию на 10 апреля 2023 года. Фото: "РБК-Украина"

Напомним, цены на горючее в Украине на оптовом рынке начали расти после того, как увеличилась стоимость нефти. Это связано с решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти с мая. Детальнее о том, как это отразится на ценах на украинских АЗС, читайте в материале Delo.ua.