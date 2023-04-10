Ціни на пальне на заправках дещо зросли: скільки коштує бензин, ДП й автогаз

Середні ціни на бензин, дизпаливо й автогаз на українських заправках збільшилися. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Станом на 10 квітня 2023 року, середні роздрібні ціни на А-95 становлять 47,03 грн за літр, на дизельне паливо – 47,13 грн за літр, на автогаз – 21,69 грн за літр.

Порівняно з попереднім торговельним днем, ціна літру бензину в середньому збільшилася на 7 копійок, ДП – на 3 копійки, автогазу – на 1 копійку.

Ціни на пальне на українських АЗС станом на 10 квітня 2023. Фото: "РБК-Україна"

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні на оптовому ринку почали зростати після того, як збільшилася вартість нафти. Це повʼязано з рішенням країн ОПЕК+ скоротити видобуток нафти з травня. Детальніше про те, як це відобразиться на цінах на українських АЗС, читайте в матеріалі Delo.ua.