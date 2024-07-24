ДТЭК планирует к октябрю вернуть до 70% генерации, утраченной из-за российских обстрелов

Компания ДТЭК к октябрю планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов в марте 2024 года.

Об этом заявил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме "Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV", передает "Экономическая правда".

"Мы потеряли 90% генерации, планируем восстановить 60-70%. За собственные средства, а также за счет старого оборудования, которое снимается со станций в Европе", — отметил он.

По словам Сахарука, на всех электростанциях ДТЭК на сегодняшний день нет ни одной крыши или стены. И при низких температурах оборудование, даже восстановленное, не будет работать.

Исполнительный директор ДТЭК сообщил, что доноры пока не готовы финансировать восстановление помещений, хотя это первоочередная потребность в надлежащей работе электростанций и почти 70% стоимости всего восстановления. Сахарук оценивает текущие потребности в обновлении в 350-400 млн долларов.

Также он отметил, что в планах вернуть в работу 60-70% генерации, которая у компании была до начала обстрелов в марте 2024 года, но при условии, что не будет новых обстрелов.

Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко показал повреждения на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго из-за российских атак в течение 2023-2024 годов.

"Это снимки повреждений на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго в результате российских атак 2023-2024 гг. После последних прилетов все выглядит еще хуже".

К сожалению, фото не передают масштаба разрушений, которые есть на ТЭС. Как сказал мне один из директоров станции, на предприятии можно снимать фильмы ужасов", — говорится в его сообщении.

Фото: Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко / facebook Фото: Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко / facebook Фото: Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко / facebook Фото: Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко / facebook Фото: Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко / facebook Фото: Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко / facebook Фото: Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко / facebook Фото: Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Энерго Виктор Зинченко / facebook

В результате российских обстрелов повреждено или разрушено 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом более 180 раз. Это привело к разрушению или повреждению около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК.

В ДТЭК напомнили, что только за последние три месяца враг совершил семь массированных атак по ТЭС компании.

"Энергетики и ремонтники компании продолжают прилагать все усилия для ликвидации последствий российских атак и скорейшего восстановления поврежденных мощностей теплоэлектростанций", — сообщили в компании.

Также в ДТЭК сообщили, что для восстановления мощностей с начала года ДТЭК Энерго инвестировал, по предварительным данным, более 1,4 млрд грн собственных средств. Всего же в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд. грн., что соответствует прошлогодним вложениям.

По прогнозам гендиректора ДТЭК, после таких масштабов разрушений восстановление будет продолжаться постепенно: до начала отопительного сезона, в течение зимы и в 2025 году тоже.