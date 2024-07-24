ДТЕК планує до жовтня повернути до 70% генерації, втраченої через російські обстріли

Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів у березні 2024 року.

Про це заявив виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV", передає "Економічна правда".

"Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%. За власні кошти, а також коштом старого обладнання, яке знімається зі станцій у Європі", - зазначив він.

За словами Сахарука, на всіх електростанціях ДТЕК на сьогоднішній день немає жодного даху або стіни. І за низьких температур обладнання, навіть яке відновлять, не буде працювати.

Виконавчий директор ДТЕК повідомив, що донори наразі не готові фінансувати відновлення приміщень, хоча це першочергова потреба для належної роботи електростанцій і майже 70% вартості всього відновлення. Сахарук оцінює поточні потреби у відновленні в 350-400 млн доларів.

Також він зазначив, що у планах повернути в роботу 60-70% генерації, яку компанія мала до початку обстрілів у березні 2024 року, але за умови, що не буде нових обстрілів.

Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко показав пошкодження на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго через російські атаки впродовж 2023-2024 років.

"Це знімки пошкоджень на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго внаслідок російських атак 2023-2024 рр. Після останніх прильотів все виглядає ще гірше.

На жаль, фото не передають того масштабу руйнувань, які є на ТЕС. Як сказав мені один з директорів станції, на підприємстві можна знімати фільми жахів", - йдеться в його повідомленні.

Фото: Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко / facebook Фото: Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко / facebook Фото: Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко / facebook Фото: Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко / facebook Фото: Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко / facebook Фото: Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко / facebook Фото: Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко / facebook Фото: Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Енерго Віктор Зінченко / facebook

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано 90% потужностей теплової генерації ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів. Це призвело до руйнування або пошкодження близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

У ДТЕК нагадали, що лише за останні три місяці ворог здійснив сім масованих атак по ТЕС компанії.

"Енергетики і ремонтники компанії продовжують докладати усіх зусиль для ліквідації наслідків російських атак та якнайшвидшого відновлення пошкоджених потужностей теплоелектростанцій", - повідомили в компанії.

Також в ДТЕК повідомили, що для відновлення потужностей з початку року ДТЕК Енерго інвестував, за попередніми даними, понад 1,4 млрд грн власних коштів. Всього ж у цьому році компанія планує вкласти у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн, що відповідає минулорічним вкладенням.

За прогнозами гендиректора ДТЕК, після таких масштабів руйнацій відновлення буде тривати поступово: до початку опалювального сезону, впродовж зими і 2025-го року також.