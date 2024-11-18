Энергосистема в ноябре: отключениея, импорт, прайс-кепы и market coupling

Украина вернулась к графикам почасовых отключений электрической энергии в результате очередного массированного вражеского обстрела. Страна-террорист выпустила 17 ноября около 120 ракет и 90 дронов – повреждены объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов. Наиболее сложная ситуация в Одесской области, критическая инфраструктура заживлена от генераторов. Настоящая цена каждого киловата становлюсь еще выше — в результате обстрела погибли два энергетика "Укрэнерго", Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский.

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Украинская энергосистема нуждается в дополнительных ресурсах. Однако в первой половине ноября импорт электроэнергии сократился – в некоторые дни объем поставки достигал отметки в 1 тыс. МВт·ч, что является одним из самых низких показателей с апреля этого года.

Среднесуточный объем импорта за первую половину ноября составляет 3,5 тыс. МВт·ч, что на 40% меньше показателей октября.

Даже к обстрелу, 13 ноября, уже были применены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Среди причин ГОП, названных в "Укрэнерго", — существенное снижение импорта, низкая эффективность работы солнечных электростанций в облачную погоду и краткосрочное снижение мощности маневровой генерации. В НКРЭКУ в тот же день решили срочно провести продолжение открытого обсуждения пересмотра прайс-кепов, казалось бы для оперативного реагирования на необходимость привлечения импорта. Однако в Регуляторе фактически решили продлить действие действующих ограничений с 1 декабря, что стало неожиданным для участников энергорынка. Окончательное решение будет принято 19 ноября.

Сравнение почасовых цен на электроэнергию в Украине и у стран-соседей на спотовом рынке, за 11-15 ноября, EUR/MWh

В настоящее время ценовые ограничения на украинском спотовом рынке являются ключевым препятствием для беспрепятственного привлечения импорта. В некоторые рабочие дни второй недели ноября мощность импорта даже не достигала 200 МВт в час "вечернего пика". Именно в эти периоды цены на соседних европейских рынках превышали украинские в 5-6 раз.

Вопрос о снятии искусственных ценовых ограничений и имплементации других европейских норм будет еще более актуален во время процесса объединения рынков. Недавно в Верховной Раде зарегистрировано 2 законопроекта, касающихся market coupling: основной №12087 и альтернативный №12087-1. Одна из статей в обоих законопроектах предусматривает переложение некоторых функций оператора системы передачи на Минэнерго. В частности, предложенные нормы содержат концептуально неверное положение о заключении технических договоров, в том числе об аварийной помощи. По проектам Минэнерго обязано будет заключать двусторонние и региональные договоры, в том числе для получения или оказания технической помощи странам ЕС, где среди прочего будут согласованы объемы такой помощи и условия ее оказания, активации.

"Фактически, эту функцию выполняют операторы системы передачи – ОСП. И не логично переводить эту функцию на Министерство энергетики, что невозможно с точки зрения использования средств, откуда их брать. В Госбюджете ? Договоры такого характера должны быть в руках тех, кто непосредственно занимается решением кризисной ситуации и оперативно реагирует на поставку безопасности", — прокомментировал собеседник-участник рынка электроэнергии для ExPro Electricity на условиях анонимности.

По его словам, проекты закона однозначно нуждаются в доработке, и не только в этой части. В частности, есть ряд вопросов и других норм, в том числе определение понятия "отрицательные цены", что в ЕС и является уже привычным явлением на местных спотовых рынках.

Кстати, среди угроз, определенных законопроектом, по словам собеседника в одной из энергокомпаний, есть норма использования так называемого стратегического резерва. Предусмотрено, что "в периоды урегулирования небаланса, когда ресурсы стратегического резерва активированы, небалансы на рынке электрической энергии должны быть урегулированы по стоимости утраченной нагрузки или по цене выше технического ценового ограничения на внутрисуточном рынке, в зависимости от того, какой показатель выше". То есть такая стоимость будет достигать 10 000 евро/МВт·час. Это может стать дополнительной нагрузкой на украинского оператора и, соответственно, участников рынка, поэтому такой механизм требует пересмотра и адаптации к украинским реалиям.

На полноценный market coupling мы можем рассчитывать только по меньшей мере в 2026 году. Для этого должна быть построена жизнеспособная законодательная база с учетом европейских требований и особенностей рынка.

Даже пока процесс объединения рынков еще на начальном этапе, промедление с решениями по расширению ценовых ограничений становится угрозой стабильному энергоснабжению уже сейчас, во время отопительного сезона. Ранее в "энергетических властях" рассматривали внедрение импортного ПСО как экстренный ввод импорта на нерыночных условиях. Но возникает ключевой вопрос – кто будет покрывать разницу между ценами. Среди претендентов на очередное ПСО рассматривали такие компании как "Нефтегаз", "Укрнафта", "Энергоатом" или Энергетическая компания Украины. В итоге импортное ПСО так и не было принято Кабмином, поэтому единственным шагом для беспрепятственного импорта остается повышение предельных цен.