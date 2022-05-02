"Гарпок" не остановил выплаты "зеленой" генерации и платит примерно 20%

Государственное предприятие “Гарантированный покупатель” не остановило выплаты “зеленой” генерации и во время войны выплачивает им примерно 20% от “зеленого” тарифа. Об этом в интервью изданию “Интерфакс” сообщил руководитель “Гарпока” Андрей Пилипенко.

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"Выплаты мы не остановили. Несмотря на то, что "Укрэнерго" не уплатило нам никакого аванса за март и апрель. Мы сейчас выплачиваем те деньги, которые собираем с рынка. Платим каждому производителю разный процент, от 15% СЭС до 60% биостанций. Если эти суммы свести вместе, взять средний тариф, то в целом мы платим ориентировочно на уровне 19-20%, за февраль вышли на показатель почти 84%, за январь - 98%. Все остальное ложится на услугу. Теоретически, за март и апрель мы будем должны по 80%", — сказал Пилипенко.

По его словам, вследствие войны в Украине произошло огромное падение потребления электроэнергии и на рынке сформировался избыток. Из-за этого "Гарпок" не может продать все электричество, которое было произведено по "зеленому тарифу".

Кроме того, часть станций находится в зоне боевых действий, а часть на неподконтрольных территориях.

"Мы получаем достаточно хаотические прогнозы, исходя из которых сложно спрогнозировать, сколько именно э/э мы должны продать. Точно так мы получаем достаточно хаотические отключения со стороны НЭК "Укрэнерго". Особенно в первый месяц войны. Но мы работаем и все-таки производим аукционы и зарабатываем деньги. Не скажу, что их много, но хотя бы достаточно, чтобы покрыть себестоимость изготовителей", — сказал Пилипенко.

Пилипенко добавил, что "Гарпок" постоянно на связи с производителями "зеленой" электроэнергии и регулярно проводит совещания с главами ассоциаций. Но производители не могут предложить конкретных шагов по решению проблем. Единственное, что они предлагают это увеличить выплаты.

"Они объясняют это необходимостью ремонтов, необходимостью оплачивать работу персонала, увеличением стоимости закупки сырья (это важно для биоТЭС). Они предлагают увеличить выплаты, но, к сожалению, инструмента, как это сделать, мы пока не нашли. Потому что больше денег с рынка мы физически получить не сможем: на рынке присутствует профицит э/э", — отметил гендиректор "Гарпока".

Напомним, 29 марта “Гарпок” 28 марта провел первый с начала российского вторжения аукцион по продажи "зеленой" электроэнергии.

Напомним также, 13 ноября 2021 года с должности главы "Гарпока" был уволен Константин Петриковец после того, как 12 ноября "Гарпок" перечислил из 19,3 млрд грн, полученных от "Укрэнерго", на счета 960 производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Именно эту причину назвал сам Петриковец, заявивший об отказе выполнять незаконные указания правительства отсрочить эти выплаты и составить график расчетов с ними, в то время как закон предусматривает пропорциональный подход ко всем энергопроизводителям. Он также заявил о готовности предоставить правоохранителям доказательства такого давления со стороны Кабмина.

Министерство энергетики и Кабмин объяснили решение непрофессионализмом и возможным нанесением ущерба государству во время нахождения Петриковца в должности главы "Гарпока".

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус ("Слуга народа") также рассказал, что предприятие в этот период было участником ценовых сговоров на проводимых им аукционах по продаже электроэнергии.

16 ноября "Гарпок" заявил, что из ранее замороженных в Ощадбанке 16,27 млн грн были направлены производителям "зеленой" электроэнергии, а остаток в размере 3,04 млрд грн, по просьбе Улиды, был возвращен на счета госпредприятия.

Однако выяснилось, что эти 3,04 млрд грн предназначались компании Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ". Та жестко отреагировала на такое решение, заявив о ручном вмешательстве в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам и о намерении добиваться своего в судах, в том числе международных.