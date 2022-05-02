"Гарпок" не зупинив виплати "зеленій" генерації та платить приблизно 20%

Державне підприємство "Гарантований покупець" не зупинило виплати "зеленій" генерації та під час війни виплачує їм приблизно 20% від "зеленого" тарифу. Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" повідомив керівник "ГарПоку" Андрій Пилипенко.

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"Виплати ми не зупинили. Незважаючи на те, що "Укренерго" не сплатило нам жодного авансу за березень та квітень. Ми зараз виплачуємо ті гроші, які збираємо з ринку. Платимо кожному виробнику різний відсоток від 15% СЕС до 60% біостанцій. Якщо ці суми звести разом, взяти середній тариф, то в цілому ми платимо орієнтовно на рівні 19-20%, за лютий вийшли на показник майже 84%, за січень 98%. Все інше лягає на послугу. мають по 80%", - сказав Пилипенко.

За його словами, внаслідок війни в Україні сталося величезне падіння споживання електроенергії та на ринку сформувався надлишок. Через це "Гарпок" не може продати всю електрику, яка була зроблена за "зеленим тарифом".

Крім того, частина станцій знаходиться у зоні бойових дій, а частина на непідконтрольних територіях.

"Ми отримуємо досить хаотичні прогнози, виходячи з яких складно спрогнозувати, скільки саме е/е ми повинні продати. Так само ми отримуємо досить хаотичні відключення з боку НЕК "Укренерго". Особливо в перший місяць війни. Але ми працюємо і все-таки виробляємо аукціони і заробляємо гроші. Не скажу, що їх багато, але хоча б достатньо, щоби покрити собівартість виробників", — сказав Пилипенко.

Пилипенко додав, що "Гарпок" постійно на зв'язку з виробниками "зеленої" електроенергії та регулярно проводить наради з головами асоціацій. Але виробники не можуть запропонувати конкретні кроки щодо вирішення проблем. Єдине, що вони пропонують збільшити виплати.

"Вони пояснюють це необхідністю ремонтів, необхідністю оплачувати роботу персоналу, збільшенням вартості закупівлі сировини (це важливо для біоТЕС). Вони пропонують збільшити виплати, але, на жаль, інструменту, як це зробити, ми поки що не знайшли. Тому що більше грошей з ринку ми фізично отримати не зможемо: на ринку є профіцит е/е", — зазначив гендиректор "ГарПоку".

Нагадаємо, 29 березня "Гарпок" 28 березня провів перший з початку російського вторгнення аукціон із продажу "зеленої" електроенергії.

Нагадаємо також, 13 листопада 2021 року з посади голови "ГарПоку" було звільнено Костянтина Петриківця після того, як 12 листопада "ГарПок" перерахував з 19,3 млрд грн, отриманих від "Укренерго", на рахунки 960 виробників електроенергії за "зеленим" тарифом .

Саме цю причину назвав сам Петриковець, який заявив про відмову виконувати незаконні вказівки уряду відстрочити ці виплати та скласти графік розрахунків із ними, тоді як закон передбачає пропорційний підхід до всіх енерговиробників. Він також заявив про готовність надати правоохоронцям докази такого тиску з боку Кабміну.

Міністерство енергетики та Кабмін пояснили рішення непрофесіоналізмом та можливим завданням збитків державі під час перебування Петриківця на посаді голови "ГарПоку".

Голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу") також розповів, що підприємство у цей період було учасником цінових змов на аукціонах з продажу електроенергії.

16 листопада "ГарПок" заявив, що із раніше заморожених в Ощадбанку 16,27 млн грн були направлені виробникам "зеленої" електроенергії, а залишок у розмірі 3,04 млрд грн, на прохання Уліди, повернули на рахунки держпідприємства.

Проте з'ясувалося, що ці 3,04 млрд. грн. призначалися компанії Ріната Ахметова "ДТЕК ВІЕ". Та жорстко відреагувала на таке рішення, заявивши про ручне втручання у розподіл європейського цільового кредиту на погашення боргів "зеленим" інвесторам та про намір добиватися свого в судах, зокрема міжнародних.