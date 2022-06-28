Госпродпотребслужба завершила проверки столичных АЗС. По итогам проверок заправки оштрафовали на 1,245 млн гривен

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей завершила проверки на АЗС Киева, которые начала в мае из-за чрезмерно завышенных цен. Общий штраф нарушителей по итогам проверок составил 1,245 млн гривен. Об этом сказано в сообщении на сайте Госпродпотребслужбы.

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"С 10 мая 2022 года по итогам мониторинга было начато 107 проверок. По состоянию на 27 июня 2022 все проверки завершены. По итогам проверок – 43 проверки завершены без нарушений законодательства, 43 проверки завершены с нарушениями на общую сумму штрафа 1,2453 млн грн", — сказано в сообщении.

Продолжается работа по вынесению решений по применению административно-хозяйственных санкций.

Напомним, Госпродпотребслужба начала проверки на АЗС из-за чрезмерно завышенных цен на топливо.

Позже глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что нарушения в виде отсутствия декларирования повышения цены фиксируются на каждой второй заправке при отсутствии декларации.