- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Держпродспоживслужба завершила перевірки столичних АЗС. За підсумками перевірок заправки оштрафували на 1,245 млн. гривень
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів завершила перевірки на АЗС Києва, які розпочала у травні через надмірно завищені ціни. Загальний штраф порушників за підсумками перевірок становив 1,245 млн. гривень. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держпродспоживслужби.
"З 10 травня 2022 року за підсумками моніторингу було розпочато 107 перевірок. Станом на 27 червня 2022 року всі перевірки завершено. За підсумками перевірок – 43 перевірки завершено без порушень законодавства, 43 перевірки завершено з порушеннями на загальну суму штрафу 1,245, - Сказано в повідомленні.
Триває робота щодо винесення рішень щодо застосування адміністративно-господарських санкцій.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба розпочала перевірки на АЗС через надмірно завищені ціни на паливо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пізніше голова Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан заявив, що порушення у вигляді відсутності декларування підвищення ціни фіксуються на кожній другій заправці за відсутності декларації.