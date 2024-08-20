График отключений электроэнергии на 21 августа: будут действовать две очереди

Завтра, 21 августа, в вечерние часы будут использованы графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отключения будут проходить по следующему графику:

С 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений .

. С 18:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

одновременно. В другие часы электроснабжение будет производиться без ограничений.

Отмечено, что потребление объектов критической инфраструктуры будет оставаться без ограничений.

Главной причиной ограничений энергетики называют жару, повлекшую резкий рост потребления и дефицит в энергосистеме.

Отметим, что с 30 июля украинцы прожили без отключений электроэнергии, однако 19 августа графики отключений вернулись в повседневную жизнь украинцев .

Впрочем, веерные отключения будут недолгими и уже через неделю отключения должны прекратиться уже к началу следующего отопительного сезона.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что до конца этого года Украина сможет дополнительно восстановить 3 ГВт поврежденной генерации, при условии, что на это выделят необходимые средства. Также благодаря помощи партнеров в Украине уже работают газосжигающие установки, которые обеспечивают распределенную генерацию и таким образом поддерживают энергосистему.

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