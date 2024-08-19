Графики возвращаются. 19 августа из-за жары в Украине будут отключать свет: в какие часы

В Украине в понедельник, 19 августа, вернутся графики отключения света. По указанию НЭК "Укрэнерго", ограничения электроэнергии будут действовать с 17:00 до 21:00 во всех областях. Дефицит мощностей в системе возник из-за роста потребления вследствие жары.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

19 августа свет будут выключать вечером

"19 августа с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений", – говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрэнерго", причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары.

Нехватка электроэнергии

На этой неделе украинцев ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей", — подчеркнул он.

По его словам, в отличие от прошлой недели, когда Диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксировал дефицит лишь вечером, на этой неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток.

Как отметила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, погода в течение недели будет достаточно жаркой практически по всей территории Украины, поэтому потребление электроэнергии вырастет.

Она сообщила, что Минэнерго будет принимать решение в зависимости от ситуации.

"Если удастся нам своими силами, с помощью импорта, с помощью привлечения аварийной помощи покрывать потребление, тогда, конечно, графики не будут применяться", — пояснила замминистра.

В Минэнерго напомнили, что ограничение энергоснабжения не предусмотрено для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Ранее сообщалось, что при возвращении жаркой погоды в Украину Министерство энергетики не прогнозирует жестких графиков отключений света, как в июле, при отсутствии российских обстрелов.

Графики отключения возвращаются

С 30 июля Украина жила без отключений электроэнергии . Главными факторами, позволившими энергетикам отказаться от отключений, стало окончание аномальной жары и вывод из ремонтов энергоблоков атомных электростанций.

Лишь 8 августа вечером энергетики ввели ограничение потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Но в этом году НАЭК "Энергоатом" должна отремонтировать еще два энергоблока АЭС, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Подключить к системе планируют до ноября 2024 года.

Поэтому с осенним похолоданием графики могут вернуться. Их продолжительность будет зависеть от того, насколько удастся восстановить поврежденные электростанции и увеличить лимиты импорта. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.