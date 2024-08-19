Графіки повертаються. 19 серпня через спеку в Україні відключатимуть світло: в які години

В Україні в понеділок, 19 серпня, повернуться графіки відключень світла. За вказівкою НЕК "Укренерго", обмеження електроенергії діятимуть з 17:00 до 21:00 у всіх областях. Дефіцит потужностей у системі виник через зростання споживання внаслідок спеки.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

19 серпня світло вимикатимуть ввечері

"19 серпня з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - ідеться в повідомленні "Укренерго".

Як зауважили у відомстві, причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку.

Нестача електроенергії

Цього тижня українців чекає нове випробування спекою. Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю з найменшим дискомфортом для всіх споживачів", - наголосив він.

За його словами, на відміну від минулого тижня, коли Диспетчерський центр "Укренерго" фіксував дефіцит лише увечері, цього тижня нестача енергії буде відчуватися протягом всієї доби.

Як наголосила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, погода протягом тижня буде достатньо спекотною практично по всій території України, тому споживання електроенергії зросте.

Вона повідомила, що Міненерго буде приймати рішення залежно від ситуації.

"Якщо вдасться нам своїми силами, за допомогою імпорту, за допомогою залучення аварійної допомоги покривати споживання, тоді, звісно, графіки застосовуватимуться не будуть", - пояснила заступниця міністра.

В Міненерго нагадали, що обмеження енергопостачання не передбачено для підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Раніше повідомлялося, що у разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні, за умови відсутності російських обстрілів.

Графіки відключення повертаються

З 30 липня Україна жила без відключень електроенергії . Головними факторами, які дозволили енергетикам відмовитись від відключень, стало закінчення аномальної спеки та виведення з ремонтів енергоблоків атомних електростанцій.

Лише 8 серпня ввечері енергетики ввели обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Але цього року НАЕК "Енергоатом" має відремонтувати ще два енергоблоки АЕС, щоб підготуватися до опалювального сезону. Підключити до системи їх планують до листопада 2024 року.

Тому з осіннім похолоданням графіки можуть повернутись. Їх тривалість залежатиме від того наскільки вдасться відновити пошкоджені електростанції та збільшити ліміти імпорту. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.