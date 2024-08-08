Ввечері 8 серпня енергетики обмежать споживання електроенергії для бізнесу

У четвер, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 енергетики введуть обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

У енергетичній компанії зазначили, що буде застосована одна черга графіка обмеження потужності.

Причинами обмеження стали дефіцит потужності в системі через російські атаки та високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30°C на півдні та сході країни.

Водночас обмеження не будуть застосовуватися до споживання населення, критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

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