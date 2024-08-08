Вечером 8 августа энергетики ограничат потребление электроэнергии для бизнеса

В четверг, 8 августа, с 17.00 до 22.00 энергетики введут ограничение потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

В энергетической компании отметили, что будет применена одна очередь графика ограничения мощности.

Причинами ограничения стали дефицит мощности в системе из-за российских атак и высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30°C на юге и востоке страны.

В то же время, ограничения не будут применяться к потреблению населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности.

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

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