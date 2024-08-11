Українцям розповіли, чи повернуться жорсткі графіки відключень світла у спеку

У разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні, за умови відсутності російських обстрілів.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, пише РБК-Україна.

Вона наголосила, що за останні тижні в Україні справді стабілізувалася ситуація з відключеннями електроенергії завдяки завершенню планових ремонтів на енергоблоках атомних електростанцій.

"Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде", - підкреслила Гринчук.

Водночас вона додала, що через потенційні атаки ворога на енергосистему ситуація може змінитися будь-якої миті.

Зауважимо, останні два тижні в Україні не діяли графіки відключення світла. Лише 8 серпня ввечері енергетики ввели обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Чому перестали відключати світло та коли почнуть знову

З 30 липня Україна живе без відключень електроенергії . Головними факторами які дозволили енергетикам відмовитись від відключень стало закінчення аномальної спеки та виведення з ремонтів енергоблоків атомних електростанцій.

Але цього року НАЕК "Енергоатом" має відремонтувати ще два енергоблоки АЕС, щоб підготуватися до опалювального сезону. Підключити до системи їх планують до листопада 2024 року.

Тому з осіннім похолоданням графіки можуть повернутись. Їх тривалість залежатиме від того наскільки вдасться відновити пошкоджені електростанції та збільшити ліміти імпорту. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.