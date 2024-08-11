Украинцам рассказали, вернутся ли жесткие графики отключений света в жару

В случае возвращения жаркой погоды в Украину Министерство энергетики не прогнозирует жесткие графики отключений света, как в июле, при условии отсутствия российских обстрелов.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, пишет РБК-Украина.

Она отметила, что в последние недели в Украине действительно стабилизировалась ситуация с отключениями электроэнергии благодаря завершению плановых ремонтов на энергоблоках атомных электростанций.

"Планируем добавить в энергосистему дополнительные мощности. Даже если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет", — подчеркнула Гринчук.

В то же время она добавила, что из-за потенциальных атак врага на энергосистему ситуация может измениться в любой момент.

Заметим, что последние две недели в Украине не действовали графики отключения света. Лишь 8 августа вечером энергетики ввели ограничение потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Почему перестали отключать свет и когда начнут снова

С 30 июля Украина живет без отключений электроэнергии . Главными факторами, которые позволили энергетикам отказаться от отключений, стало окончание аномальной жары и выведение из ремонтов энергоблоков атомных электростанций.

Но в этом году НАЭК "Энергоатом" должен отремонтировать еще два энергоблока АЭС, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Подключить их к системе планируют до ноября 2024 года.

Поэтому с осенним похолоданием графики могут вернуться. Их продолжительность будет зависеть от того, насколько удастся восстановить поврежденные электростанции и увеличить лимиты импорта. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.