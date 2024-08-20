Графік відключень електроенергії на 21 серпня: діятимуть дві черги

Завтра, 21 серпня, у вечірні години будуть застосовані графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Відключення проходитимуть за наступним графіком:

З 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень .

. З 18:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

одночасно. В інші години електропостачання буде здійснюватися без обмежень.

Зазначається, що споживання об’єктів критичної інфраструктури залишатиметься без обмежень.

Головною причиною обмежень енергетики називають спеку, що спричинила різке зростання споживання та дефіцит в енергосистемі.

Зауважимо, з 30 липня українці прожили без відключень електроенергії, проте 19 серпня графіки відключень повернулись в буденне життя українців .

Втім віялові відключення будуть недовгими й уже за тиждень відключення мають припинитися вже до початку наступного опалювального сезону.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що до кінця цього року Україна зможе додатково відновити 3 ГВт пошкодженої генерації, за умови що на це виділять необхідні кошти. Також завдяки допомозі партнерів в Україні вже працюють газоспалювальні установки, які забезпечують розподілену генерацію і таким чином підтримують енергосистему.

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