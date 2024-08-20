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Графік відключень електроенергії на 21 серпня: діятимуть дві черги

Графік відключень електроенергії на 21 серпня: діятимуть дві черги
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Завтра, 21 серпня, у вечірні години будуть застосовані графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Відключення проходитимуть за наступним графіком:

  • З 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.
  • З 18:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.
  • В інші години електропостачання буде здійснюватися без обмежень.

Зазначається, що споживання об’єктів критичної інфраструктури залишатиметься без обмежень.

Головною причиною обмежень енергетики називають спеку, що спричинила різке зростання споживання та дефіцит в  енергосистемі. 

Зауважимо, з 30 липня українці прожили без відключень електроенергії, проте 19 серпня графіки відключень повернулись в буденне життя українців.

Втім віялові відключення будуть недовгими й уже за тиждень відключення мають припинитися вже до початку наступного опалювального сезону.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що до кінця цього року Україна зможе додатково відновити 3 ГВт пошкодженої генерації, за умови що на це виділять необхідні кошти. Також завдяки допомозі партнерів в Україні вже працюють газоспалювальні установки, які забезпечують розподілену генерацію і таким чином підтримують енергосистему.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко