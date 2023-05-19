Из-за обстрелов украинцы части областей остаются без света

Из-за ночных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура в Украине. Об этом сообщило Минэнерго.

В частности, на Львовщине из-за падения обломков ударного БПЛА частично обесточен 1 населенный пункт.

“Продолжается террор прифронтовых и приграничных с РФ территорий. В Запорожской области в результате артобстрелов обесточены 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света. В Донецкой области из-за обстрела обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей”, - рассказали в Минэнерго.

Также из-за обстрелов без света оказались жители Николаевской и Днепропетровской области.

В результате предварительных обстрелов без электроэнергии остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"На Киевщине из-за технологических нарушений было отключено более 20 тыс. потребителей, подавляющее большинство уже заживлено", - добавили в Минэнерго.

За сутки энергетикам удалось вернуть свет для 30,4 тысяч украинцев.

В частности, возобновили работу межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, которая отключилась за прошедшие сутки.

Напомним, в результате массированной атаки страны-агрессора РФ по Украине в ночь на 18 мая зафиксировано попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области.