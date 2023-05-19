Через обстріли українці частини областей залишаються без світла

Через нічні обстріли пошкоджена енергетична інфраструктура в Україні. Про це повідомило Міненерго.

Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково знеструмлено 1 населений пункт.

“Триває терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів”, - розповіли в Міненерго.

Також через обстріли без світла опинилися жителі Миколаївської і Дніпропетровської області.

Внаслідок попередніх обстрілів без електроенергії залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

“На Київщині через технологічні порушення було відключено понад 20 тис. споживачів, переважну більшість уже заживлено”, - додали в Міненерго.

За добу енергетикам вдалося повернути світло для 30,4 тисячі українців.

Зокрема, відновили роботу міждержавної лінії електропередачі з Угорщиною, яка вимкнулася минулої доби.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки країни-агресора РФ по Україні в ніч на 18 травня зафіксовано влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині.